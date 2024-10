L’avocat de l’accusatrice de Diddy, Adria English, demande au juge de se retirer de l’affaire

L’ex-star du porno accusatrice Diddy de trafic sexuel lors de ses soirées blanches est probablement sur le point d’avoir besoin d’une nouvelle représentation juridique… parce que l’avocat qui s’occupe de l’affaire demande à un juge de la libérer.

Selon de nouveaux documents juridiques, obtenus par TMZ, Adria anglaisl’avocat Ariel Mitchell Kidd veut se retirer de l’affaire, affirmant qu’Adria lui donne des instructions contradictoires qui l’empêchent de représenter Adria.

Mitchell-Kidd dit également qu’il y a eu une rupture dans la relation avocat-client. Elle affirme qu’il existe des différences irréconciliables entre eux et affirme que « le ton et le manque de respect et de respect d’Adria [her] un comportement continu et des activités autodestructrices » ont empêché Mitchell-Kidd de continuer à la représenter.

TMZ a dévoilé l’histoire… Adria a déposé une plainte procès explosif contre Diddy en juillet, l’accusant d’agression sexuelle et de trafic sexuel.



Mitchell-Kidd nous a rejoint sur « TMZ Live » une semaine après avoir déposé la plainte et nous a raconté l’histoire de Diddy. l’inculpation était imminente … et les fédéraux finalement arrêté Diddy en septembre et l’a jeté en prison.

Comme nous vous l’avons dit pour la première fois… Adria — une ancienne star du porno dont le nom de scène était « Omunique » — a déposé une plainte. rapport de police à Miami en août, détaillant bon nombre des mêmes allégations contre Diddy qu’elle a présentées dans le procès.

Maintenant, Mitchell-Kidd veut une rupture nette avec Adria… et elle dit que l’affaire est encore suffisamment tôt dans le processus pour qu’Adria ne soit pas affectée négativement par le recrutement d’un nouvel avocat.

Pour sa part, Diddy a nié les allégations d’Adria.