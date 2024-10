L’avocat de l’accusateur de l’enfant Diddy jure de dénoncer ses complices célèbres « nous le savons tous »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Vous avez atteint votre nombre maximum d’articles. Connectez-vous ou créez un compte GRATUITEMENT pour continuer la lecture. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

L’avocat texan qui dit représenter plus de dizaines de victimes potentielles du magnat de la musique présumé de trafic sexuel, Sean « Diddy » Combs, a promis de citer des noms dans un avertissement inquiétant adressé à l’industrie du divertissement cette semaine.

Tony Buzbee est un ancien officier de Recon Marine et à la tête d’un cabinet d’avocats national basé à Houston, auquel se joint l’AVA Law Group qui représente 120 nouveaux accusateurs.

« Je m’attends à ce qu’il y ait beaucoup de gens nerveux en ce moment qui fouillent leurs souvenirs, nettoient leurs réseaux sociaux, suppriment leurs données sur leurs téléphones dans l’espoir qu’ils ne soient en aucune façon associés à cela », a-t-il déclaré à « Mornings ». sur Merit Street » sur Dr. Phil’s Merit TV.

Buzbee a ajouté que des poursuites judiciaires pourraient être intentées non seulement contre les complices présumés, mais aussi contre les facilitateurs et même contre les personnes qui « ont fermé les yeux ».

DIDDY FAIT FACE À DE NOUVELLES ALLÉGATIONS D’ABUS SEXUELS DE LA PART DE 120 ACCUSATEURS, AVEC DES RÉCLAMATIONS IMPLIQUANT UN ENFANT DE 9 ANS

Aucune action en justice n’a toutefois été intentée et Buzbee a déclaré qu’il s’attendait à ce que la première plainte commence d’ici un mois.

« La plupart des dossiers seront déposés à New York, mais beaucoup pourraient l’être également en Californie », a-t-il déclaré aux hôtes. « Et je crois qu’il y aura beaucoup d’accusés supplémentaires qui surprendront le public – et des personnes que nous connaissons tous. »

« La liste est très longue. » — Tony Buzbee, avocat des accusateurs de Sean « Diddy » Combs

TMZ PRÉSENTE : LA CHUTE DE DIDDY

Buzbee a déclaré plus tôt cette semaine que plus de deux douzaines de nouveaux accusateurs qui l’avaient contacté étaient mineurs au moment de leur victimisation présumée, dont un enfant de 9 ans, un de 14 ans et un de 15 ans.

« Lorsque vous parlez de l’âge des victimes au moment des faits, c’est choquant », a-t-il déclaré lundi aux journalistes.

REGARDER FOX NATION : QU’A FAIT DIDDY ?

Combs, par l’intermédiaire de son avocate Erica Wolff, a nié avec véhémence ces accusations.

« Comme l’équipe juridique de M. Combs l’a souligné, il ne peut pas répondre à toutes les allégations infondées dans ce qui est devenu un cirque médiatique imprudent », a-t-elle déclaré mardi à Fox News Digital. « Cela dit, M. Combs nie catégoriquement et catégoriquement comme étant fausse et diffamatoire toute allégation selon laquelle il aurait abusé sexuellement de qui que ce soit, y compris des mineurs. Il a hâte de prouver son innocence et de se justifier devant le tribunal, où la vérité sera établie sur la base de preuves, et non de preuves. spéculation. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le magnat est détenu sans caution dans une prison fédérale à New York.

Toute poursuite civile crédible pourrait conduire à des accusations criminelles supplémentaires, selon les experts juridiques.

« S’il y a des enfants qui ont été victimes, vous pouvez être sûr que le procureur américain enquêtera et inculpera Diddy de nouvelles accusations extrêmement graves », a déclaré David Gelman, un avocat de la défense de la région de Philadelphie qui a suivi l’affaire. « Je ne serais pas surpris s’ils avaient déjà enquêté et que d’autres personnes soient inculpées. »

La menace de poursuites civiles supplémentaires exerce également une pression sur le fondateur milliardaire de Bad Boy Records pour qu’il accepte un accord de plaidoyer, ce que ses avocats ont déclaré plus tôt cette semaine qu’il n’accepterait pas.

« Ils doivent arrêter l’hémorragie, et le procureur américain va continuer à s’en prendre à eux », a déclaré Gelman à Fox News Digital. « Si je suis l’avocat de Diddy, je dis à Diddy de m’autoriser à négocier le meilleur accord, et s’il veut coopérer, cela ne peut que l’aider avant qu’il ne soit trop tard. »

Tracy Wright de Fox News a contribué à ce rapport.