L’avocat de l’accusateur de Diddy affirme qu’une personne « très médiatisée » a été vue avec un magnat dans une vidéo pornographique

L’avocat de l’un des accusateurs de Sean « Diddy » Combs a fait référence à une personne « très médiatisée » qui peut être vue avec le magnat du rap dans une vidéo pornographique.

Ariel Mitchell-Kidd représente actuellement un client qui allègue que Combs l’a violée en 2018 et a déclaré qu’elle avait été contactée au sujet de la « vente de l’une des cassettes de Diddy », selon ActualitésNation.

Le magnat du rap a été arrêté à New York au début du mois et accusé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution. Il a plaidé non coupable de toutes les accusations.

Ariel Mitchell-Kidd a déclaré qu’elle avait récemment été contactée par quelqu’un qui voulait qu’elle « les représente essentiellement dans la vente de l’une des cassettes de Diddy », ce qu’elle a refusé.

« Des cassettes ont déjà circulé à Hollywood et ont été vendues à des particuliers », a-t-elle expliqué vendredi 27 septembre, alors qu’elle apparaissait à l’antenne de la station. Banfield programme, ajoutant: « Mais une personne en particulier m’a contacté pour acheter une vidéo particulière dont elle était en possession et pour contacter la personne qui était dans la vidéo pour voir si elle était intéressée à acheter la vidéo avant qu’elle ne devienne publique ».

Elle a ajouté que ce processus peut être décrit comme un « catch and kill », qui est une technique utilisée pour empêcher la révélation d’informations potentiellement préjudiciables pour un tiers.

« Je peux dire que la vidéo était pornographique », a-t-elle poursuivi, expliquant que la personne en question est « très visible » et « plus médiatisée » que Diddy.

Elle a ajouté qu’il « semble que la personne ne regarde pas la vidéo. Pour moi, il ne semble pas que cette personne sache qu’elle est filmée. Il ne semble pas qu’ils participent activement à l’enregistrement vidéo ».

Mitchell-Kidd a déclaré que sa cliente actuelle avait déposé un rapport de police au moment du viol présumé et qu’elle avait été contactée par elle il y a quelques semaines.

« Elle m’a appelé et m’a parlé de son agression et de sa fuite », a-t-elle déclaré. « Elle était chez un ami qui avait des liens avec l’industrie et Diddy a décidé de venir à la maison. »

L’avocat a expliqué que son client avait réalisé que Combs prévoyait de la trafiquer sexuellement une fois arrivé.

«Cela lui a valu de se faire servir un verre. Elle a commencé à se sentir étourdie. M. Combs l’a agressée sexuellement avec un objet inanimé », a-t-elle expliqué. « Et puis il a ordonné à un autre homme de l’agresser sexuellement pendant qu’il se regardait et se faisait plaisir. »

La femme a réussi à échapper à l’attaque présumée en courant dans la rue « en criant et en criant », un voisin ayant apparemment été témoin de sa fuite.

La victime présumée n’aurait également pas nommé Diddy dans son rapport de police initial par crainte de représailles, avant de décider de le mettre à jour.

Diddy attend actuellement son procès après avoir été inculpé par un grand jury à Manhattan au début du mois. Il nie toutes les allégations d’actes criminels.

Il est accusé de « violences persistantes et généralisées à l’égard de femmes et d’autres personnes » qui ont duré « des décennies ». Selon l’acte d’accusation, Combs « a maltraité, menacé et contraint des femmes et d’autres personnes autour de lui à assouvir ses désirs sexuels, à protéger sa réputation et à dissimuler sa conduite » (selon l’acte d’accusation). Variété).

Il fait face à de nombreuses poursuites pour agression sexuelle, la 12e et dernière victime présumée – identifiée uniquement par le pseudonyme de Jane Doe – affirmant qu’elle a été violée et droguée à plusieurs reprises au domicile de Diddy, tombant enceinte après une seule rencontre.

Elle allègue également qu’elle a été harcelée par l’un des associés de Diddy pour qu’elle avorte, puis qu’elle a fait une fausse couche.

L’avocat du rappeur n’a pas répondu aux nouvelles allégations lorsqu’il a été contacté par le Presse associéeselon Nouvelles du ciel.

La semaine dernière, d’autres allégations ont été révélées dans un procès distinct, dans lequel une femme affirmait que Diddy et son garde du corps l’avaient droguée, violée et filmée l’incident en 2001. Diddy a nié tout acte criminel.

Dans un nouveau TMZ documentaire intitulé La chute de Diddy : l’acte d’accusationl’avocat du magnat du rap a déclaré qu’il était « en fait remarquablement positif ».