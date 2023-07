L’avocat de la ville de Lockport se joint au conseil pour étudier l’intimidation dans la profession juridique – Shaw Local

Un avocat de la ville de Lockport a été nommé à un conseil consultatif pour une initiative à l’échelle de l’État visant à rechercher la prévalence de l’intimidation dans la profession juridique et comment la prévenir.

Sonni Choi Williams rejoint 21 autres professionnels du droit au sein du conseil consultatif de la Commission de la Cour suprême de l’Illinois sur le professionnalisme.

Le conseil fait partie d’une initiative à l’échelle de l’État de la Commission de la Cour suprême de l’Illinois sur la prévalence du professionnalisme et l’impact de l’intimidation dans la profession juridique et propose les meilleures pratiques pour la prévenir, selon une annonce du 13 juillet de 2Civility, un site Web de la commission.

Williams a déclaré qu’elle était honorée de siéger au conseil.

« L’un des problèmes qui me tient à cœur est de s’assurer que tous les avocats sont professionnels », a déclaré Williams.

Elle a déclaré que le conseil publiera une enquête pour recevoir les commentaires des avocats qui ont été victimes d’intimidation au cours de leur carrière juridique.

« Dans la profession, l’intimidation ne devrait pas être un rite de passage », a déclaré Williams.

Elle a déclaré que ni le système judiciaire ni les clients ne sont bien servis par des avocats qui réprimandent les autres et créent un environnement hostile.

« Les avocats qui sont des intimidateurs, ils ne réalisent pas que cela enlise le système », a déclaré Williams.

Le conseil consultatif fournira «un leadership éclairé et des conseils» dans la création d’une enquête et de groupes de discussion sur la question, ainsi que l’examen et les commentaires d’un projet de rapport, selon 2Civility.

Le sondage et les groupes de discussion devraient être administrés plus tard cette année. Un rapport final sera rendu public l’année prochaine. Williams a déclaré que le rapport ne demanderait ni ne recommanderait de modification des règles de la Cour suprême.

Williams a déclaré qu’elle dirigera l’Illinois Association du barreau d’État comme président en 2024.

Williams et sa famille ont émigré de Corée du Sud. Elle a dit que lorsqu’elle grandissait, ses parents possédaient une petite entreprise et avaient un avocat qui, selon elle, manquait de sensibilisation à leur égard parce qu’ils étaient des immigrants.

« Je n’ai pas vu des gens qui me ressemblaient être un avocat », a déclaré Williams.

Elle s’est demandé si elle voulait devenir avocate d’affaires, procureure ou défenseur public avant de tomber amoureuse du droit municipal, a-t-elle déclaré.

Williams a été avocate de la ville de Peoria pendant plus de 17 ans avant de rejoindre Lockport en 2017.

Williams a également travaillé comme défenseur public adjoint dans le comté de Tazewell, avocat associé pour Dick L. Williams and Associates, et comme procureur de la circulation stagiaire pour le procureur de l’État du comté de Tazewell, selon le site Web de la ville de Lockport.