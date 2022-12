L’avocat de la saga des stars du porno de Trump condamné — RT World News

Michael Avenatti, l’avocat en disgrâce qui a fait des centaines d’apparitions en tant que critique de l’ancien président américain Donald Trump sur CNN et d’autres médias traditionnels, a été condamné à 14 ans de prison fédérale pour avoir fraudé des clients et entravé la perception des impôts de son entreprise de café.

Le juge du tribunal de district américain James Selna a prononcé lundi la peine de prison et a ordonné à Avenatti de verser 7 millions de dollars de dédommagement à ses victimes, dont un paraplégique blessé dans une prison du comté de Los Angeles. L’ancien avocat purge déjà une peine de cinq ans de prison pour avoir tenté d’extorquer plus de 20 millions de dollars à Nike et fraudé un autre client, Stormy Daniels, la star du porno qui a poursuivi Trump pour diffamation en 2018.

Le dernier mandat courra consécutivement à la peine prononcée plus tôt cette année, ce qui signifie qu’il ne commencera pas tant qu’Avenatti, 51 ans, n’aura pas purgé sa peine de prison pour ses autres condamnations. Il avait été condamné à une peine de 335 ans avant de plaider coupable plus tôt cette année à quatre des 36 accusations portées contre lui, évitant ainsi un procès.















Les procureurs ont allégué qu’Avenatti avait trompé des clients de 12 millions de dollars en négociant des règlements juridiques en leur nom, puis en mentant sur les conditions et en acheminant une grande partie de l’argent vers des comptes qu’il contrôlait. Par exemple, il a décroché un règlement de 4 millions de dollars pour Geoffrey Johnson, un paraplégique suicidaire qui a été blessé en prison, mais son client n’aurait reçu qu’environ 124 000 dollars, payés par petites tranches comme “avances” tandis que l’avocat a affirmé que l’argent n’avait pas été reçu.

Avenatti a fait 254 apparitions à la télévision en 2018, souvent diffusées sur CNN, MSNBC, ABC et d’autres médias pour excorier Trump, selon le chien de garde des médias du MRC.

Des personnalités médiatiques telles que Brian Stelter, alors animateur de CNN, et Philip Rucker, chef du bureau de la Maison Blanche du Washington Post, ont présenté Avenatti comme l’un des meilleurs candidats à la présidentielle de 2020. Le contributeur de MSNBC, Eddie Glaude Jr., l’a appelé le “sauveur de la république” tandis que l’animateur de talk-show Stephen Colbert l’a qualifié de “menace existentielle pour la présidence Trump.”