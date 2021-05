L’avocat de la famille de Sushant Singh Rajput, Vikas Singh, s’ouvre sur l’arrestation de Siddharth Pithani

Un tribunal métropolitain en chef (CMM) à Mumbai vendredi a renvoyé le colocataire de Sushant Singh Rajput Siddharth Pithani à la garde du Bureau de contrôle des stupéfiants (NCB) jusqu’au 1er juin. L’unité NCB Mumbai a arrêté Pithani le 28 mai de Hyderabad et l’a amené à Mumbai sur mandat de transit obtenu d’un tribunal local là-bas. Pithani a été condamné en vertu de plusieurs articles de la loi NDPS de 1985. Maintenant, l’avocat de la famille de Sushant, Vikas Singh, a qualifié l’arrestation de justice poétique.

ETimes a cité l’avocat déclarant: « CBI n’aimerait pas se précipiter dans le dépôt d’un acte d’accusation ou dans le dépôt de quelque chose, qui va boomerang dessus. Ils regardent sous plusieurs angles et le meurtre est également l’un d’entre eux. Vous voyez que la mort de SSR est toujours enveloppée dans mystère et il n’y a pas deux manières à ce sujet. À moins que vous ne dénouiez le mystère, il ne sert à rien de raconter une histoire à moitié cuite et c’est la raison pour laquelle ils prennent leur temps et j’espère que quelque chose sortira bientôt. «

Vikas a ajouté : « J’ai bon espoir qu’ils seront capables de percer le mystère et ils y travaillent, croisons les doigts. En ce qui concerne l’arrestation de Siddharth Pithani, c’est une sorte de justice poétique qu’il a au le moins allé en prison. »

En parlant de l’implication présumée de Pithani dans la mort de Sushant, Singh a ajouté: « Je dis cela depuis très longtemps qu’il devrait être arrêté et la raison en est qu’il était là avec Sushant lorsque Rhea Chakraborty est parti et le jour où Sushant a été retrouvé mort Siddharth était celui qui a ouvert la pièce et c’est lui qui a appelé le serrurier et c’est lui qui a abaissé le corps de l’acteur, il est donc très crucial dans l’affaire à tous points de vue, qu’il s’agisse de meurtre ou d’incitation à suicide, il y sera certainement impliqué. »

Sushant a été retrouvé mort dans son appartement le 14 juin 2020.