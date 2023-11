L’avocat de la défense de David DePape a déclaré que Nancy Pelosi n’était pas la cible principale de l’attaque par effraction à domicile

Nouvelles





L’homme jugé pour avoir matraqué Paul Pelosi dans sa maison de San Francisco avec un marteau croyait sincèrement qu’il essayait de sauver le monde d’une cabale secrète de pédophiles de haut niveau, a déclaré jeudi son avocat devant un tribunal de San Francisco.

À l’ouverture du procès fédéral contre David DePape, son équipe juridique a déclaré qu’elle ne contesterait pas le fait qu’il avait frappé Pelosi – un incident filmé par la caméra corporelle de la police – mais qu’elle expliquerait qu’il était motivé par les théories du complot sur Internet répandues par la « classe dirigeante libérale ». mensonges et enfants maltraités.

L’avocate de la défense, Jodi Linker, a déclaré aux jurés : « Ce n’est pas un polar, mais ce que le gouvernement ne parvient pas à reconnaître, c’est le pourquoi. Et le pourquoi compte. Le pourquoi est ce qui en fait une affaire fédérale.

DePape fait face à deux accusations : tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire fédéral et agression contre un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire fédéral en représailles à l’exercice de ses fonctions.

Linker a déclaré que la défense montrerait que la décision de DePape d’entrer par effraction dans la maison des Pelosi n’avait rien à voir avec la position la plus élevée de Nancy Pelosi au Congrès à l’époque, mais faisait plutôt partie d’un plan plus vaste visant à attaquer une liste de personnes pour des raisons basées sur des complots sans fondement. avait lu.

Une image fixe d’une vidéo tournée par une caméra portée sur le corps de la police de San Francisco montre le suspect David DePape (à gauche) agressant Paul Pelosi, mari de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi, à leur domicile de San Francisco le 28 octobre 2022. Département de police de San Francisco/AFP via Getty Images

David DePape est présenté à Berkeley, en Californie, le 13 décembre 2013. DePape fait face à plusieurs accusations, dont celle de tentative d’enlèvement d’un fonctionnaire fédéral. PA

Sur cette photo d’archive prise le 23 avril 2019, Nancy Pelos, alors présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, et son mari Paul Pelosi arrivent pour le gala Time 100 au Lincoln Center de New York. AFP via Getty Images

David DePape, au centre, filme Gypsy Taub emmenée par la police après son mariage nu devant l’hôtel de ville le 19 décembre 2013, à San Francisco. DePape était connu à Berkeley, en Californie, comme un militant pro-nudité, qui avait manifesté nu lors de manifestations contre les ordonnances locales exigeant que les gens soient habillés en public. PA

Donnant des exemples de mensonges facilement réfutables auxquels DePape a apparemment cru après les avoir lus en marge d’Internet, Linker a expliqué : « Tom Hanks, l’acteur, a violé une fille de 13 ans. [Calif. rep] Adam Schiff abuse des enfants.

Elle a également détaillé ce que DePape ressentait : « Nancy Pelosi est une guerrière culturelle, le visage du Parti démocrate. Son arsenal est le Comité national démocrate et son arme, les grands médias.

«Membres du jury, nous sommes nombreux à ne croire rien de tout cela. Vous pensez peut-être que ce ne sont que des mensonges, mais les preuves de ce procès montreront que M. DePape croit à toutes ces choses… de tout son être.

Linker a déclaré que la défense montrerait que la décision de DePape de pénétrer par effraction dans la maison des Pelosi n’avait rien à voir avec la position de Nancy Pelosi au Congrès à l’époque. Getty Images pour Paramount+

DePape avait publié des diatribes sur un blog et un forum en ligne sur des sujets tels que les extraterrestres, les communistes, les minorités religieuses et les élites mondiales.

Il a également fait écho à la théorie du complot de droite sans fondement de QAnon, selon laquelle le gouvernement américain est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs du diable.

Dans leurs déclarations liminaires, les procureurs ont déclaré que DePape, 43 ans, était entré par effraction dans la maison peu après 2 heures du matin, mais n’avait trouvé Paul Pelosi que puisque Nancy était à Washington DC.

Paul Pelosi a réussi à appeler le 911 et a dit à un répartiteur : « Ce monsieur vient d’entrer dans la maison et veut attendre ici jusqu’à ce que ma femme rentre à la maison et, de toute façon, il me dit de raccrocher. »

Une image d’une caméra portée sur le corps du département de police de San Francisco a capturé DePape tenant un marteau, qu’il aurait utilisé pour attaquer Paul Pelosi, 83 ans, à l’intérieur de son domicile à San Francisco le 28 octobre 2022. Département de police de San Francisco/AFP via Getty Images

Deux policiers de San Francisco ont répondu à l’appel et lorsque Paul Pelosi a ouvert la porte, DePape a attaqué l’homme de 83 ans avec un marteau.

Lors de sa déclaration d’ouverture, la procureure fédérale Laura Vartain Horn a brandi le marteau, qui était zippé dans un sac en plastique, devant les jurés.

L’attaque a été filmée par les caméras portées sur le corps des flics. Jeudi, les jurés ont vu des photos de Paul Pelosi allongé dans une mare de son propre sang, selon KQED.

Horn a également montré aux jurés une « fiche d’information », qui, selon elle, contenait des détails sur Nancy Pelosi et sa famille, y compris diverses adresses que les enquêteurs du FBI ont extraites de l’ordinateur de DePape.

Un ruban de police bloque une rue devant la maison de l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi et de son mari Paul Pelosi à San Francisco le 28 octobre 2022. PA

La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, quitte son domicile de San Francisco le 4 novembre 2022. Son mari, Paul Pelosi, devrait témoigner devant un tribunal fédéral cette semaine. David G. McIntyre

Horn a déclaré que les enquêteurs du FBI ont également trouvé un dossier dans l’ordinateur marqué « politiciens préférés » qui contenait les noms d’autres personnes de haut niveau que DePape suivait également.

Dans une interview avec la police, DePape a avoué avoir attaqué Paul Pelosi, disant au policier : « Je n’essaie pas de m’en tirer comme ça. Je sais exactement ce que j’ai fait.

Il a déclaré aux flics qu’il voulait briser les rotules de Nancy Pelosi parce qu’elle avait fait du tort à « l’ensemble du public américain » en « soumettant de fausses preuves pour espionner ». [Trump’s] campagne rivale.

Paul Pelosi arrive à un rassemblement des démocrates de la Chambre sur les marches est du Capitole des États-Unis le 13 octobre 2023 à Washington, DC. Getty Images

DePape risque la prison à vie pour deux chefs d’accusation, notamment tentative d’enlèvement d’un officier fédéral et agression contre un membre de la famille immédiate d’un fonctionnaire fédéral.

Paul Pelosi, qui a subi des fractures au crâne suite à l’attaque, devrait témoigner lors du procès fédéral.

DePape fait également face à une accusation de tentative de meurtre dans une affaire distincte. Il a également plaidé non coupable de cette accusation.

