L’avocat de la campagne de Trump rejette l’affaire de fraude électorale «  factuelle  », dit qu’elle est utilisée pour des actions «  répugnantes  »

L’avocat Jerome Marcus a plaidé auprès du tribunal de district américain de l’est de la Pennsylvanie pour qu’il soit autorisé à se retirer de l’affaire de la campagne Trump concernant le dépouillement des bulletins, affirmant qu’il avait été utilisé pour commettre des crimes.

Marcus a déposé une requête devant le tribunal fédéral jeudi, cherchant à se retirer de la représentation de la campagne Trump dans un procès contre le conseil des élections du comté de Philadelphie.

Prétendant que ses services étaient utilisés «Commettre un crime» et qu’il était forcé de «Prendre des mesures que l’avocat juge répugnantes et avec lesquelles [he] a un désaccord fondamental, » Marcus a fait valoir que Trump avait militarisé son travail juridique afin d’inciter ses partisans à la violence mercredi au Capitole. Des milliers de manifestants se sont présentés pour protester contre la certification par le Collège électoral du démocrate Joe Biden en tant que président.

Alors que l’avocat a reconnu que le cas de Trump contre l’autorité électorale «Factuellement basé», il a fait valoir que cela et d’autres cas avaient été délibérément utilisés pour alimenter le « sauvage » des manifestations qui se sont soldées par la mort de quatre personnes, dont un ancien combattant abattu par la police.



Aussi sur rt.com Trump promet une « transition ordonnée » à Biden et promet de « continuer notre combat » contre le résultat des élections

L’administration Trump a intenté des dizaines de poursuites judiciaires dans le but de creuser le fond de ce que le président insiste comme une fraude électorale massive. La poursuite de Marcus, qui a tenté d’arrêter le décompte des voix à Philadelphie peu de temps après le jour du scrutin, a fait valoir que les observateurs républicains étaient exclus des locaux. Marcus a même écrit un éditorial pour le fédéraliste décrivant comment il avait vu « La fraude se produit » pendant le dépouillement.

L’avocat n’est en aucun cas le premier membre du personnel de Trump à quitter le navire cette semaine. La secrétaire aux Transports Elaine Chao, l’ancien chef de cabinet et envoyé spécial en Irlande Mick Mulvaney, le conseiller adjoint à la sécurité nationale Matt Pottinger et l’attachée de presse de Melania Trump pour Stephanie Grisham font partie des nombreux départs qui ont suivi l’émeute de mercredi au Capitole.

Alors que Trump affirmait avant les émeutes qu’il le ferait « Ne jamais concéder, » il a terminé la journée en promettant un « ordonné » passage du pouvoir à l’administration Biden.

Aussi sur rt.com Les responsables de la Maison Blanche démissionnent ou envisagent de démissionner à la suite de la prise de contrôle du Capitole par les partisans de Trump – Médias

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!