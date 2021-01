Rush Limbaugh a été banni de Twitter quelques heures après que l’avocat de ‘Kraken’ Sidney Powell et l’ancien conseiller à la sécurité nationale Mike Flynn ont été suspendus de la plate-forme pour avoir enfreint sa politique « d’activités nocives coordonnées ».

Une recherche du compte rendu de l’animateur de radio de droite Limbaugh vendredi soir aboutit à l’avis: «Ce compte n’existe pas».

Twitter n’a pas encore commenté la suppression, mais elle intervient un jour après que Limbaugh ait comparé la foule MAGA qui a pris d’assaut le Capitole américain mercredi dans une émeute qui a coûté la vie à cinq pères fondateurs des États-Unis d’Amérique.

Plus tôt vendredi, Twitter a annoncé avoir suspendu les comptes de l’ancien avocat de Donald Trump chargé de la fraude électorale, Powell, Flynn, et du fondateur de 8Chan – maintenant connu sous le nom de 8kun – pour avoir promu les théories du complot peu de temps avant de suspendre le compte du président lui-même.

Rush Limbaugh a été banni de Twitter. Twitter n’a pas encore commenté la suppression, mais elle intervient un jour après que Limbaugh ait comparé la foule MAGA qui a pris d’assaut le Capitole américain mercredi dans une émeute qui a coûté la vie à cinq pères fondateurs des États-Unis d’Amérique (ci-dessus)

« Après un examen attentif des récents Tweets du compte @realDonaldTrump et du contexte qui les entoure, nous avons suspendu définitivement le compte en raison du risque de nouvelle incitation à la violence », a déclaré Twitter à propos de son interdiction de Trump.

Ces mouvements interviennent alors que Twitter devient de plus en plus agressif dans le maintien de l’ordre sur sa plate-forme, obligeant ceux qui se trouvent dans la ligne de mire à passer à Parler, qui n’est pas modéré.

Apple serait en train de réfléchir à la suppression de Parler de l’App Store, en raison du contenu incendiaire circulant sur la plate-forme.

Sidney Powell, qui a fait partie de l’équipe juridique de Trump pendant un peu plus d’une semaine, a été banni

Michael Flynn, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, a également été banni

Ron Watkins, qui a fondé 8Chan – maintenant connu sous le nom de 8kun – a également été banni de Twitter

Trump a été suspendu pendant 12 heures mercredi soir après avoir incité des émeutiers à prendre d’assaut le Capitole, provoquant le chaos et tuant quatre de ses partisans ainsi qu’un membre de la police du Capitole.

Son compte a ensuite été rétabli pendant 24 heures, mais définitivement supprimé vendredi.

Powell, Flynn et Ron Watkins, le fondateur de 8kun, verront également leurs comptes définitivement supprimés, ainsi que d’autres partisans de QAnon.

Powell est l’avocat de Flynn et s’est fait connaître en promouvant les théories du complot.

Twitter a déclaré que la décision prise contre eux était une réponse à leur promotion répétée des théories du complot QAnon – l’idée qu’un « État profond » d’anciens responsables d’Obama travaille pour saper Trump et que Washington est dirigé par une cabale de pédophiles adorateurs de Satan.

Powell est l’avocat de Flynn. Flynn a été reconnu coupable d’avoir menti au FBI mais gracié par Trump

Les partisans de la théorie QAnon manifestent dans l’Oregon en mai. Vendredi, Twitter a interdit une série de comptes promouvant l’idée

Les partisans de QAnon ont été empêchés par Google de vendre leurs produits

Les dessins animés faisant la promotion de QAnon circulent largement sur Facebook et font l’objet d’une enquête

Les croyants en la théorie du complot considèrent Donald Trump comme une cabale de satanistes

« Les comptes ont été suspendus conformément à notre politique sur les activités préjudiciables coordonnées », a déclaré un porte-parole de Twitter à NBC News.

« Nous avons clairement indiqué que nous prendrons des mesures répressives fortes sur les comportements susceptibles de causer des dommages hors ligne, et étant donné le potentiel renouvelé de violence entourant ce type de comportement dans les prochains jours, nous suspendrons définitivement les comptes qui sont uniquement dédié au partage de contenu QAnon. ‘

Twitter explique que la politique prévient les dommages dans le monde réel.

Powell est poursuivi pour 1,3 milliard de dollars par Dominion Voting Systems

«Nous identifions des groupes, des mouvements ou des campagnes qui sont engagés dans une activité coordonnée entraînant des dommages sur et hors de Twitter», déclarent-ils.

Le compte Twitter @TrumpsAlert, qui montre automatiquement les suivis et les désabonnements de la famille Trump et d’autres initiés, a montré que Rudy Giuliani avait suivi un certain nombre de comptes de théorie du complot qui ont été supprimés par Twitter.

Jared Kushner, conseiller présidentiel principal et gendre de Trump, a suivi Powell.

Lorsque les comptes ont été supprimés, cela montrait qu’ils les avaient «désabonnés».

Powell a été poursuivi vendredi par Dominion Voting Systems pour 1,3 milliard de dollars après avoir faussement accusé l’entreprise d’avoir créé des moyens de truquer le vote en faveur de Joe Biden.

Watkins, qui vit au Japon, a comme Powell passé ces dernières semaines à faire de fausses déclarations sur les systèmes de vote du Dominion et le rôle de l’entreprise dans les élections américaines.

Les croyances bizarres des croyants de QAnon ont conduit à la violence dans le monde réel.

Un homme vêtu d’un sweat à capuche QAnon est vu à l’intérieur du Capitole mercredi

Les fanatiques de QAnon ont été poussés à mener de violentes attaques dans la vraie vie

Des partisans de QAnon ont été arrêtés pour avoir menacé des politiciens, pénétré par effraction dans la résidence du Premier ministre canadien, une impasse armée près du barrage Hoover, un complot d’enlèvement et deux enlèvements, et au moins un meurtre.

Mercredi soir, les adhérents de QAnon figuraient parmi les personnes en première ligne de la prise d’assaut de Capitol Hill, avec un homme en peau d’ours et un casque viking, Jake Angeli de l’Arizona, se décrivant comme un « QAnon Shaman ».

D’autres portaient des sweats à capuche et des insignes QAnon. Un journaliste a déclaré que les émeutiers lui avaient dit qu’ils « recherchaient des pédophiles » à l’intérieur du Capitole.

Leur implication semble avoir motivé la décision de Twitter d’interdire Powell, Flynn, Watkins et d’autres promoteurs de haut niveau de la théorie.

Jake Angeli, qui se fait appeler le « QAnon Shaman », était parmi les émeutiers mercredi

Les partisans de QAnon faisaient partie de ceux qui ont pris d’assaut le Capitole mercredi, tuant cinq

Les réseaux sociaux sont depuis longtemps préoccupés par les théories QAnon qui circulent sur leurs plateformes.

En juillet, Twitter a annoncé qu’il avait interdit 7000 comptes QAnon pour avoir enfreint ses règles en matière de manipulation de plateforme, de désinformation et de harcèlement.

Twitter a également déclaré qu’il ne recommanderait plus les comptes et le contenu QAnon, empêcherait ce contenu d’apparaître dans les tendances et les recherches, et bloquerait les liens Internet de QAnon.

En août, Facebook a découvert des milliers de groupes et de pages, avec des millions de membres et d’abonnés, qui soutiennent QAnon, selon des documents internes de l’entreprise.

Le géant de la technologie a subi une immense pression pour réprimer les discours de haine et les théories du complot dangereux, qui se trouvent tous deux en abondance sur le site.

L’année dernière, la société a annoncé de nouvelles politiques visant à réduire la visibilité de la désinformation sur les vaccins sur sa plate-forme, notamment le rejet de la publicité et l’exclusion des groupes et des pages des résultats de recherche qui diffusent des «canulars vaccinaux».

Depuis juin, Facebook étudie le mouvement QAnon et a rapidement supprimé un groupe QAnon comptant près de 200 000 membres «pour avoir publié à plusieurs reprises du contenu qui enfreignait nos politiques».

On ne savait pas si Facebook suivrait Twitter et interdirait Powell, Flynn, Watkins et les autres. Facebook n’a pas encore répondu à la demande de DailyMail.com.

Plusieurs candidats républicains au Congrès ont ouvertement exprimé leur soutien à QAnon, y compris Marjorie Taylor Greene, une républicaine de Géorgie, qui a remporté son siège en novembre et a déclaré que QAnon était « une occasion unique dans une vie » de saisir cette supposée cabale mondiale de Des pédophiles adorateurs de Satan.