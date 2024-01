L’avocat de Kohberger souhaite que le public voie la demande demandant au juge de repenser le rejet des accusations

Dans une affaire de meurtre passible de la peine capitale qui a été marquée par le secret et les restrictions médiatiques, l’avocat du meurtrier accusé du collège de l’Idaho, Bryan Kohberger, demande maintenant au juge de rendre publics ses arguments selon lesquels il devrait repenser sa décision de rejeter leur demande d’abandon des accusations.

“M. Kohberger reconnaît le droit du public à être pleinement informé des problèmes”, a écrit son avocat dans un nouveau dossier publié mardi et déposé vendredi.

La défense de Kohberger avait déjà tenté à deux reprises d’obtenir l’abandon de l’acte d’accusation retenu contre lui. Dans l’un d’entre eux, ils ont soutenu que le grand jury avait reçu des instructions inexactes et qu’il avait utilisé une mauvaise norme de preuve. Dans l’autre, ils ont fait valoir que les procureurs avaient dissimulé des preuves qui pourraient aider Kohberger à se défendre et avaient biaisé le grand jury.

Le juge a nié les deux à la mi-décembre. Juste avant Noël, l’équipe de Kohberger a demandé au juge de reconsidérer cette décision – en déposant une demande sous scellés.

L’affaire très médiatisée de Kohberger a été en grande partie voilée dans le secret en raison d’une stricte non-diffusion ou d’un soi-disant ordre de « bâillon » en place. La défense a critiqué à plusieurs reprises certaines représentations médiatiques de son client, et le juge lui-même a réprimandé les médias pour ce qu’il a qualifié de comportement « décevant » en filmant les procédures de certains membres de la presse. La défense de Kohberger et les procureurs qui mènent le dossier contre lui ont soutenu la limitation des caméras dans la salle d’audience – voire leur interdiction totale.

L’avocat de Kohberger souhaite désormais que le public sache où il en est, au moins sur cette question particulière consistant à demander au juge de repenser sa décision de rejeter les accusations.

“Les litiges en cas de peine capitale consistent en grande partie à créer ou à éviter autant de questions d’appel que possible. L’accusation veut les éviter, la défense veut les créer”, a déclaré Matt Murphy, ancien procureur du comté d’Orange, en Californie, et avocat d’ABC News. donateur.

“La défense a déjà clairement exprimé sa position dans le dossier du procès. Cela a correctement préservé la question pour un examen en appel”, a ajouté Murphy. “Le fait de le desceller ne fait plus que l’ouvrir au public. Cela présente le double danger d’empoisonner les jurés potentiels ou de contrecarrer le désir de la Cour de ne pas juger l’affaire dans les médias.”

Août Frank-Pool/Getty Images, FILE

Dans leur nouveau dossier, l’avocat de Kohberger affirme qu’ils ont seulement demandé que ces dossiers particuliers soient scellés en premier lieu “uniquement” parce que les procureurs le voulaient – et ils étaient dans les délais pour déposer la requête, ils ont donc acquiescé.

Ils affirment que leur client « a le droit » que la règle pénale pertinente « s’applique telle qu’elle est écrite plutôt que de le désavantager avec des objets restant scellés qui n’entrent pas dans le champ d’application » de cette règle.

Les arguments sur les demandes de Kohberger visant à ce que le juge reconsidère sa décision de ne pas abandonner les accusations devraient être entendus lors des audiences préliminaires au procès le 26 janvier.

Les procureurs allèguent qu’aux petites heures du matin du 13 novembre 2022, Kohberger, titulaire d’un doctorat en criminologie. étudiant de l’université voisine de l’État de Washington, s’est introduit par effraction dans une maison hors campus et a poignardé à mort quatre étudiants de l’université de l’Idaho : Ethan Chapin, 20 ans ; Madison Mogen, 21 ans ; Xana Kernodle, 20 ans, et Kaylee Goncalves, 21 ans.

Après une traque de six semaines, la police a identifié Kohberger comme suspect et l’a arrêté en décembre 2022 au domicile de sa famille en Pennsylvanie. Il a été inculpé en mai et inculpé de quatre chefs de meurtre au premier degré et d’un chef de cambriolage. Lors de sa mise en accusation, il a refusé de plaider coupable, le juge a donc plaidé non coupable en son nom.

Kohberger risque la peine de mort s’il est reconnu coupable.

Ses avocats ont déclaré que leur client ne se trouvait pas dans la maison où les homicides ont eu lieu et qu’il conduisait seul cette nuit-là.

En août, Kohberger a renoncé à son droit à un procès rapide, retardant ainsi indéfiniment ce qui était censé être la date de début du procès, le 2 octobre.

Aucune nouvelle date de procès n’a été fixée.