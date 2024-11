L’avocat de Johnny Depp, Camille Vasquez, remet les pendules à l’heure sur les rumeurs selon lesquelles ils sortaient ensemble lors du procès d’Amber Heard – Célébrités

L’ancienne avocate de Johnny Depp a remis les pendules à l’heure après les rumeurs selon lesquelles elle sortait avec lui.

Camille Vasquez représentait le Pirates des Caraïbes acteur lors de sa célèbre affaire de diffamation contre son ex-femme Amber Heard en 2022.

Et tandis qu’une grande partie d’Internet devenait obsédée par (et n’avait rien d’autre à faire que) de regarder le procès des célébrités à la télévision, des spéculations ont commencé à circuler selon lesquelles il y avait une romance entre Depp et l’avocat américain.

Mais malgré les discussions en ligne, Vasquez a découvert ces soupçons auprès de ses parents, même s’ils « savaient déjà avec certitude » que c’était tout à fait faux.

Camille Vasquez a représenté Johnny Depp lors du procès (SHAWN THEW/POOL/AFP via Getty Images)

Oui, elle a confirmé qu’il n’y avait certainement pas d’étincelles entre elle et l’acteur.

Dans une interview avec Extra, partagée hier (1er novembre), Vasquez a fermement nié les rumeurs de fréquentation et a même ajouté qu’il n’était pas son genre.

« Je ne le ferais jamais », a déclaré l’avocat, qui a également représenté Leonardo DiCaprio et Jennifer Lopez. « Permettez-moi de le dire officiellement : je ne suis jamais sorti avec Johnny Depp. Je ne sortirais jamais avec Johnny Depp. Je pense que c’est une personne adorable… Ce n’est pas mon genre. »

Et en plus de n’avoir aucune attirance pour l’acteur, elle ne l’a même pas vraiment vu sur grand écran « dans aucun film ».

« Peut être Chocolat? » Vasquez a déclaré, faisant référence à la comédie romantique de 2001 avec Judi Dench et Juliette Binoche.

Vasquez a représenté un certain nombre de célébrités (Araya Doheny/Variety via Getty Images)

L’animateur Billy Bush a demandé à l’avocat si elle avait au moins vu Depp dans l’un des méga Pirates des Caraïbes films – parce que la plupart d’entre nous ne l’ont pas fait ? Eh bien non, semble-t-il.

« Jamais à ce jour », a-t-elle admis. «Je ne l’ai pas vu Pirates.»

Mais même si elle n’est pas nécessairement une grande fan de sa longue liste de films, Vasquez a déclaré qu’elle avait été plutôt déconcertée par Depp lors de leur première rencontre.

« Après peut-être 30 ou 40 minutes de conversation avec lui, je me souviens d’avoir vécu une expérience hors du corps, de l’avoir regardé et d’avoir pensé : ‘Il voit le monde si différemment de moi' », se souvient-elle.

« Il utilise définitivement une partie différente de son cerveau. C’est un tel artiste. »

En septembre, l’acteur avait déclaré que sa vie était devenue un « feuilleton » à cause du procès avec Heard.

Comparant sa vie à celle de l’artiste Amedeo Modigliani lors de la promotion de son deuxième long métrage, Modi, trois jours sur l’aile de la folieil a dit : « Chaque [character] a leur histoire parce que je suis sûr qu’on peut dire que j’ai vécu beaucoup de choses ici et là.

« Peut-être que le vôtre n’est pas devenu un feuilleton. Je veux dire, littéralement, télévisé.

À la suite du procès, Depp a finalement reçu 15 millions de dollars, plafonnés ensuite à 10,35 millions de dollars par le tribunal. Un verdict distinct a également permis à Heard de recevoir 2 millions de dollars de dommages et intérêts.