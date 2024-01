L’avocat d’E. Jean Carroll affirme que les attaques continues de Trump sont une preuve

Le procès en diffamation d’E. Jean Carroll contre Donald Trump a débuté cette semaine.

Après sa journée au tribunal mercredi, Trump a évoqué l’affaire à plusieurs reprises.

L’avocat de Carroll a informé le tribunal samedi qu’elle utiliserait ses déclarations comme preuve.

Merci pour l’enregistrement! Accédez à vos sujets favoris dans un flux personnalisé lorsque vous êtes en déplacement.



téléchargez l’application







Depuis le début cette semaine du procès en diffamation intenté par l’écrivain E. Jean Carroll contre Donald Trump, l’ancien président a déjà pris l’habitude de parler de l’affaire en dehors de la salle d’audience – lors d’une conférence de presse après l’audience, lors d’un rassemblement électoral et lors de Vérité sociale.

Il a répété qu’il n’avait jamais connu Carroll ; que ses allégations d’agression sexuelle, dont un jury précédent l’avait déclaré responsable, étaient « fabriquées », et l’a accusée d’avoir supprimé des preuves pertinentes.

Samedi, l’avocat de Carroll a répondu : Elle utilisera ses paroles comme preuve.

Dans les documents judiciaires consultés par Business Insider, l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan, a informé le juge de district américain Lewis Kaplan qu’elle avait l’intention de soumettre lundi plusieurs éléments de preuve pour le procès en diffamation en cours. Le procès de Carroll se concentre entièrement sur l’allégation selon laquelle Trump l’aurait diffamée en disant qu’elle avait menti au sujet de son viol dans un grand magasin de Manhattan au milieu des années 1990.

Un porte-parole de Roberta Kaplan a refusé de commenter.

L’une des pièces à conviction fait état d’une conférence de presse post-audience que Trump a eue après une première journée d’audience difficile mercredi.

“Je n’ai aucune idée de qui elle est”, a déclaré Trump, ajoutant que l’affaire était “un accord truqué. C’est une histoire inventée et fabriquée”.

Au cours de la conférence, il a également accusé Carroll d’avoir supprimé « d’énormes quantités de preuves ». L’avocate de Trump, Alina Habba, a demandé vendredi l’annulation du procès, arguant que Carroll s’était débarrassé des preuves en supprimant des courriels contenant des menaces de mort contre l’ancien chroniqueur de Elle.

Les pièces à conviction comprennent également un article de Truth Social publié par Trump le jour où Kaplan a déposé sa lettre d’intention de soumettre davantage de preuves.

“Jusqu’au dépôt de ce procès ridicule contre moi, je ne savais rien de cette femme, je n’avais jamais entendu parler d’elle, je ne l’avais jamais touchée, je n’avais rien à voir avec elle”, a déclaré samedi un message du compte Truth Social de Trump.

Même avant son procès, Trump a continué d’attaquer Carroll sur les réseaux sociaux, qualifiant les allégations de l’écrivain de “fausse histoire” et de “chasse aux sorcières”.

En mai, un jury avait déjà déclaré Trump responsable d’abus sexuels et de diffamation. L’affaire concernait cependant l’une des deux poursuites intentées par Carroll contre Trump en 2022 en vertu de l’Adult Survivors Act de New York, qui accordait un an aux accusateurs d’inconduite sexuelle pour intenter une action civile même si le délai de prescription a expiré.

Le procès en cours concerne le premier procès intenté par Carroll en 2019 et ne couvrira que les dommages que Trump doit payer.

Un porte-parole de Trump n’a pas répondu à une demande de commentaire.