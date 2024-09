L’avocat de Janel Grant répond à la déclaration de Vince McMahon sur la série documentaire « Mr. McMahon »

La représentation de Janel Grant a publié une déclaration concernant le message de Vince McMahon sur les réseaux sociaux.

L’avocate de Grant, Ann Callis, a répondu au message de McMahon sur les réseaux sociaux lundi, en rejetant la série, dont la première est prévue mardi soir. Il a brièvement évoqué le procès, le qualifiant de « liaison à laquelle j’ai mis fin ».

« Vince McMahon a abusé physiquement et émotionnellement de Janel Grant, l’a agressée sexuellement et l’a exploitée pendant plus de deux ans. Qualifier son comportement horrible et criminel de « liaison » est un leurre et n’est rien d’autre qu’une triste tentative de sauver sa réputation en lambeaux », peut-on lire dans la déclaration de Callis. « Bien que Mme Grant n’ait pas vu la série documentaire « Mr. McMahon », nous espérons qu’elle mettra en lumière ses actions odieuses et criminelles en décrivant avec précision les réalités de son comportement abusif et exploiteur. « Mme Grant ne sera plus réduite au silence par McMahon. »

« Son histoire, bien que profondément troublante et exceptionnellement douloureuse, peut aider d’autres survivants d’abus à trouver leur voix. Nous souhaitons que McMahon, John Laurinaitis et la WWE rendent des comptes et que Mme Grant puisse comparaître devant le tribunal. »

Dans sa déclaration, McMahon a déclaré que la docu-série visait à confondre les téléspectateurs entre son personnage à l’antenne, M. McMahon, et lui-même.

En janvier, Grant a intenté une action en justice contre McMahon, John Laurinaitis et la WWE. En juin, le juge a officiellement suspendu le procès à la demande du ministère de la Justice, qui mène sa propre enquête contre McMahon. Le procès devrait reprendre en décembre.

