L’avocat de Hunter Biden supplie l’impôt et l’affaire des armes à feu, cite des pourparlers de plaidoyer

Cet accord aurait inclus une recommandation selon laquelle Hunter ne recevrait aucune peine de prison pour les crimes fiscaux et qu’il bénéficierait d’un accord de déjudiciarisation avant le procès pour l’accusation d’arme à feu, qui aurait finalement pu se terminer par l’abandon de ce chef d’accusation et aucune condamnation à son dossier.

La demande de retrait de Clark est basée sur la possibilité que le bureau du procureur américain du Delaware s’oppose désormais à l’accord de détournement et à toute autre offre liée aux délits fiscaux.

Dans un dossier au cours du week-end, les avocats de Hunter ont écrit que l’accord de diversion est « valide et contraignant ». Un juge fédéral a demandé au procureur américain David Weiss de répondre à ce dossier.

Dans sa demande de retrait, Clark a déclaré que son retrait de l’affaire « était rendu nécessaire par les récents développements en la matière ».

« Conformément à la règle de conduite professionnelle du Delaware 3.7 (a), » un avocat ne doit pas agir en tant qu’avocat lors d’un procès en

lequel l’avocat est susceptible d’être un témoin nécessaire à moins que … la récusation de l’avocat n’entraîne

travailler dur pour le client », a écrit Clark.

« Il semble que la négociation et la rédaction de l’accord de plaidoyer et de l’accord de déjudiciarisation seront contestées, et M. Clark est un témoin perspicace de ces questions », indique le dossier. « En vertu de la règle du » témoin-avocat « , il est déconseillé à M. Clark de continuer en tant qu’avocat dans cette affaire. »

Clark a noté que Hunter continuera d’être représenté par d’autres avocats dans l’affaire, de sorte que son retrait « ne causera pas de difficultés substantielles à M. Biden ».

Hunter Biden a comparu devant le tribunal le 26 juillet, prêt à plaider coupable à deux chefs d’accusation de non-paiement de l’impôt fédéral sur le revenu sur un revenu annuel de plus de 1,5 million de dollars en 2017 et 2018. Il s’attendait également à signer un accord de diversion, qui concernait son accusation de possession d’une arme à feu tout en étant un utilisateur et toxicomane de drogues illégales, approuvé par le juge Maryellen Noreika.

Mais ce plan s’est effondré lorsque Noreika a interrogé les procureurs sur les termes de l’ensemble de l’accord, et sur la condition qu’elle, et non le ministère de la Justice, soit celle qui décide si Hunter respectait les conditions de la déviation de l’accusation d’arme à feu sur deux ans. -période d’un an.

Le juge a ensuite donné aux procureurs et aux avocats de Hunter le temps de résoudre ses questions avant de retourner au tribunal. Hunter a quitté le tribunal après avoir plaidé non coupable des charges fiscales.

Mais ces pourparlers renouvelés ont échoué et Weiss a demandé la semaine dernière à être nommé avocat spécial dans l’affaire par le procureur général Merrick Garland, signe qu’il pourrait demander à Hunter d’autres crimes.