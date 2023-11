L’avocat de Hunter Biden exhorte le président de la Chambre, Johnson, à annuler l’enquête

L’avocat de Hunter Biden a exhorté le nouveau président de la Chambre, Mike Johnson, à annuler les dizaines d’assignations à comparaître menacées contre Hunter Biden, ses proches et ses associés.

Le porte-parole de Johnson a accusé le président Joe Biden d’avoir menti à plusieurs reprises sur sa connaissance des accords commerciaux de son fils et a déclaré que l’enquête se poursuivrait.

WASHINGTON – L’avocat de Hunter Biden a envoyé mercredi une lettre au président de la Chambre des représentants nouvellement élu, Mike Johnson, lui demandant d’intervenir contre trois présidents républicains qui ont enquêté sur le fils du président et ont menacé de l’assigner, ainsi que ses proches et associés.

Mais Johnson, R-La., était un membre de haut rang de l’un des trois panels – lee Commission judiciaireee et sa sous-commission sur l’armement du gouvernement fédéral − avant de devenir président et de participer aux enquêtes. Johnson a posé des questions pointues sur les accords commerciaux de Hunter Biden à l’étranger et sur l’administration Biden.

L’avocat, l’abbé Lowell, accusé James Comer, président de la surveillance et de la responsabilité du Kentucky, Président du pouvoir judiciaire, Jim Jordan de l’Ohio et Jason Smith, président des voies et moyens du Missouri de répéter « des affirmations usées, fausses, sans fondement ou démystifiées ». Comer a annoncé le 1er novembre qu’il prévoyait d’émettre environ deux douzaines d’assignations à comparaître à Hunter Biden, ses proches et associés.

“Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous exhorter, Monsieur le Président, à utiliser votre nouveau poste de leader de manière responsable et vous demandons de réfléchir à deux fois avant de vous joindre à ce spectacle”, a écrit Lowell dans sa lettre de 12 pages obtenue par USA TODAY. « Même à l’ère des « faits alternatifs », la manipulation et le mépris de la vérité de vos collègues sont époustouflants. »

Raj Shah, chef de cabinet adjoint de Johnson pour les communications, a déclaré à USA TODAY que les enquêtes se poursuivraient.

« Le président Biden et la Maison Blanche ont menti à plusieurs reprises au peuple américain sur son implication et sa connaissance des relations commerciales de la famille Biden – recevant des millions via leurs sociétés écrans – de la part d’adversaires étrangers », a déclaré Shah. « Nous avons appris cela grâce au travail diligent des enquêteurs de la Chambre, qui continueront de suivre les faits là où ils peuvent les mener. »

La lettre de Lowell expose les réponses à plusieurs des dernières accusations des présidents de la Chambre lors d’une Apparition conjointe le 1er novembre sur Fox News: