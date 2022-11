L’avocat de FTX déclare lors de la première audience de mise en faillite qu’il s’agit d’un “animal” différent

Les avocats de l’échange cryptographique effondré FTX ont déclaré mardi, lors de la première audience de mise en faillite de la société, que les régulateurs des Bahamas, où FTX avait son siège social, avaient accepté de consolider les procédures dans le Delaware.

Les avocats de FTX, qui ont été amenés par de nouveaux dirigeants pour gérer la restructuration, ont déposé une requête d’urgence la semaine dernière pour garantir le déménagement aux États-Unis. L’audience de mardi était la première étape de la résolution de la plus grande faillite de crypto-monnaie jamais enregistrée.

“Nous avons affaire à un autre type d’animal”, a déclaré l’avocat de FTX, James Bromley. “Malheureusement, les débiteurs de FTX n’étaient pas particulièrement bien gérés, et c’est un euphémisme.”

En ce qui concerne le fondateur de FTX, il s’agissait d’une organisation qui était “en fait gérée comme un fief personnel de Sam Bankman-Fried”, a déclaré un avocat de FTX au tribunal.

Les avocats de FTX ont confirmé des informations antérieures selon lesquelles l’unité Cyber ​​Crimes du district sud de New York avait ouvert une enquête sur l’affaire. Les avocats de FTX ont également fait référence aux cyberattaques, suggérant qu’il y a eu plusieurs attaques au-delà du piratage de 477 millions de dollars qui s’est produit peu de temps après la faillite de la société le 11 novembre. Lors de cette attaque, les pirates ont extrait de l’éther des portefeuilles FTX.

Le principal défi pour la nouvelle équipe est de “travailler pour mettre de l’ordre dans le désordre”, a déclaré Bromley au tribunal. Après avoir présenté son collègue avocat, Bromley a plongé dans ce que FTX a fait pour comprendre le bourbier complexe de données et de finances laissé par FTX et Bankman-Fried, qui a été remplacé par l’expert en restructuration John Ray III.

Bankman-Fried a exercé un niveau de contrôle sur l’entreprise qu'”aucun d’entre nous n’a jamais vu”, a déclaré Bromley, faisant référence aux experts en faillite et aux avocats que l’entreprise a employés dans le cadre du processus de restructuration.

FTX avait été évalué par des investisseurs privés à 32 milliards de dollars plus tôt cette année, et Bankman-Fried se faisait passer pour un sauveur de l’industrie pendant l’hiver crypto.

“La situation FTX est la dernière et la plus grande défaillance dans cet espace”, a déclaré Bromley. “Il y a eu effectivement une ruée sur la banque, tant en ce qui concerne le change international […] ainsi que la bourse américaine. En même temps que la ruée sur la banque se produisait, il y avait une crise de leadership […] Les sociétés FTX étaient contrôlées par un très petit groupe de personnes, dirigé par M. Sam-Bankman-Fried. Pendant la course à la banque, le leadership de M. Fried s’est effiloché, et cela a conduit à des démissions.”

FTX vient de commencer à mettre en œuvre des pratiques “standard” de gestion des risques et des données, a-t-il déclaré. Dans le cadre du processus, les avocats devaient auparavant approuver environ 1 million de dollars de dépenses salariales pour les employés existants de FTX.

Le processus est conçu pour obtenir autant que possible pour les créanciers, a déclaré Bromley.

“Il est essentiel que nous maximisions d’abord la valeur des actifs que nous possédons, qu’il s’agisse de vendre des actifs, de vendre des entreprises ou de restructurer des entreprises”, a-t-il déclaré. “Tout cela est sur la table.”

Les clients de FTX avaient une présence mondiale, mais beaucoup étaient basés dans des paradis fiscaux. Les plus grandes zones géographiques représentées comprenaient :

Îles Caïmans — 22 % des clients enregistrés. Îles Vierges américaines — 11 % des clients enregistrés. Chine — 8 % des clients enregistrés.

“Nous serons devant vous assez rapidement avec une tentative de vendre certaines des activités que nous comprenons […] sont autonomes et robustes [with] l’intérêt des autres », a ajouté Bromley.

Les avocats de FTX ont déclaré avoir établi quatre silos pour les actifs de la société et diverses entités. Elles sont:

Le silo WRS (West Realm Shires), qui contrôle et englobe les avoirs américains.

Le silo d’Alameda, qui comprend Alameda Research, le fonds spéculatif aujourd’hui disparu de Bankman Fried.

Le silo de capital-risque, qui a investi dans des sociétés de cryptographie et des startups.

Le silo dot-com, qui englobe les activités internationales, l’essentiel des dépôts de FTX.

Bromley a déclaré que les efforts de récupération et de protection des actifs englobent non seulement les actifs cryptographiques et la monnaie, mais aussi les “informations”. La société a également fait appel pour la première fois à des administrateurs indépendants.

“Une quantité substantielle d’actifs ont été volés ou ont disparu”, a déclaré Bromley. “En outre, “des fonds substantiels semblent avoir été transférés d’autres silos vers Alameda”.

Un aspect clé de la crise FTX concerne Alameda et le jeton FTT, une pièce émise par FTX. Les avocats ont parcouru l’histoire de FTX et des sociétés affiliées, en soulignant la création du jeton FTT en avril 2019 et la fondation des entités Alameda en novembre 2017.

Des investissements ont été réalisés dans le domaine de la crypto et de la technologie, a déclaré Bromley, mais près de 300 millions de dollars ont également été dépensés dans l’immobilier aux Bahamas. Ce nombre est plus élevé que celui rapporté précédemment, et Bromley a déclaré que la plupart de ces achats étaient des maisons et des propriétés de vacances pour les cadres supérieurs.

Les employés ont quitté l’entreprise en masse. En octobre 2022, la principale société mère de FTX comptait 330 employés dans le monde, dont 127 aux États-Unis. Y compris les entreprises australiennes et FTX Digital Markets qui comptaient 190 employés, l’effectif mondial était de 520.

La meilleure estimation de l’effectif actuel, selon les avocats de FTX, est “d’environ 260”.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour.