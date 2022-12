L’avocat de “Freedom Convoy” poursuivi pour avoir revendiqué le drapeau nazi

Un avocat qui a représenté les organisateurs du “Freedom Convoy” lors de l’enquête publique sur l’utilisation de la Loi sur les mesures d’urgence est poursuivi pour diffamation par un consultant torontois qui, selon lui, a porté un drapeau nazi lors des manifestations à Ottawa le 29 janvier.

Brian Fox et la société de relations gouvernementales Enterprise Canada ont déposé mercredi une déclaration contre l’avocat de Calgary Brendan Miller, qualifiant l’allégation de “malveillante” et d'”assassinat sans fondement et sans tenir compte de l’impact de ses propos”.

Le procès allègue que Miller a faussement suggéré que Fox tolérait la haine associée au drapeau nazi et s’était engagé dans un complot avec le gouvernement libéral pour discréditer les manifestants.

Au cours de la Commission d’urgence sur l’ordre public, Miller a suggéré de témoigner David Vigneault, directeur du Service canadien du renseignement de sécurité, que Fox était la personne photographiée portant un drapeau avec une croix gammée.

Vigneault a nié toute connaissance de la réclamation.

Les allégations de Miller lors de l’audience faisaient écho à une théorie du complot circulant parmi les partisans du convoi sur les réseaux sociaux, basée sur des images partiellement masquées d’un homme portant le drapeau.

La réclamation a suscité une réponse immédiate d’Enterprise Canada, une entreprise basée à Toronto où Fox agit en tant que consultant en communication et en réponse aux crises.

La société a qualifié l’allégation d'”absurde” et de “méprisable” et a déclaré que Fox n’était même pas à Ottawa à ce moment-là. De plus, la firme a déclaré que Fox était un conservateur et avait soutenu Pierre Poilievre dans la course à la chefferie.

Dans la déclaration, déposée à la Cour supérieure de justice de l’Ontario, Fox et Enterprise allèguent : « Ces affirmations sont manifestement fausses. M. Fox n’est pas venu à Ottawa depuis 2019 lorsqu’il a assisté à la conférence d’action conservatrice de Manning. . Fox n’a été impliqué d’aucune façon, pour ou contre, les manifestations du Freedom Convoy.

L’action en diffamation demande un total de 2 millions de dollars de dommages-intérêts contre Miller et exige qu’il se rétracte publiquement et s’excuse pour les allégations.

Aucune des allégations du procès n’a été prouvée devant le tribunal et Miller n’a pas encore déposé de défense contre elles. Il n’a pas répondu à une demande de commentaire mercredi.

Miller avait également déposé une demande à l’audience pour appeler Fox comme témoin, affirmant qu’il y avait des preuves, “les drapeaux et les prétendus manifestants qui les utilisaient n’étaient pas du tout des manifestants avec le convoi, mais des provocateurs”.

La demande était appuyée par un affidavit du manifestant Shawn Folkes, qui affirmait avoir parlé à l’homme tenant un drapeau nazi le 29 janvier.

“Je suis allé sur le site Web d’Entreprise Canada et j’y ai trouvé le profil de Brian Fox, y compris une photo de lui”, a déclaré Folkes dans l’affidavit.

“Je peux confirmer que Brian Fox est l’homme que j’ai rencontré avec le drapeau nazi le 29 janvier.”

Mais le procès intenté par Fox et Enterprise indique que même Folkes a remis en question l’accusation de Miller, déclarant dans un message sur les réseaux sociaux : “J’espère que Miller sait ce qu’il fait parce qu’il doit avoir quelque chose. Comment a-t-il obtenu ce nom ?”

Miller a également allégué que le photographe qui a pris des photos d’un homme portant un drapeau confédéré était le photographe du Premier ministre.

En fait, les photos ont été prises par le photojournaliste de longue date de la colline du Parlement, Dave Chan, qui a travaillé comme photographe officiel pour le premier ministre de l’époque, Paul Martin, en 2004 et 2006.

Au cours de l’enquête, Miller a également été impliqué dans un incident étrange à l’extérieur de la salle d’audience, où il semble avoir confondu le lobbyiste d’Ottawa Greg MacEachern avec Fox et l’a invité à témoigner à l’audience. Il a ensuite reconnu aux journalistes qu’il avait fait une erreur et a déclaré: “Apparemment, il y a beaucoup de gens là-bas qui ressemblent à M. Fox.”

Les avocats sont généralement protégés contre les poursuites en diffamation pour ce qu’ils disent dans le cadre d’une procédure judiciaire. Cependant, le procès affirme que Miller “est allé bien au-delà du rôle d’avocat, développant, répétant, justifiant et amplifiant les fausses affirmations contre les plaignants en dehors de l’audience de la Commission, à de nombreux médias, sur les réseaux sociaux et à quiconque écouterait.”