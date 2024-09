L’avocat de Diddy explique 1 000 bouteilles d’huile pour bébé

L’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a tenté d’expliquer pourquoi le trafiquant sexuel accusé était en possession de 1 000 bouteilles d’huile pour bébé.

La Sécurité intérieure aurait découvert l’énorme réserve de lubrifiant lors des raids effectués sur les maisons de Puffy plus tôt cette année dans le cadre d’une enquête fédérale faisant suite à de nombreuses accusations d’agression sexuelle et de trafic sexuel.

Parler à TMZ pour le prochain documentaire Tubi du média La chute de Diddy : l’acte d’accusationAgnifilo a contesté les affirmations des procureurs concernant le nombre de bouteilles d’huile pour bébé découvertes au domicile de Diddy.

« Je ne sais pas d’où vient le nombre 1 000 [from]. Je ne peux pas imaginer que ce soit des milliers, et je ne sais pas vraiment ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit », a-t-il déclaré.

« Je ne sais pas ce dont tu as besoin, mille dollars. [for]. Une bouteille d’huile pour bébé suffit ! Je ne sais même pas à quoi sert mille bouteilles.

L’avocat a ensuite affirmé que Diddy achète simplement en gros, ce qui explique la grande quantité d’huile pour bébé : « Il a une grande maison, il achète en gros. Je pense qu’ils ont des Costco dans tous les endroits où il a une maison.

« Je veux dire, vous êtes-vous déjà assis dans un parking d’un Costco et avez-vous vu ce que les gens en ressortent avec ? Je ne pense pas que ce soit mille [bottles of baby oil]Disons simplement que c’était beaucoup.

Une personne qui a continué à troller Diddy à propos de sa réserve d’huile pour bébé est son ennemi fréquent, 50 Cent.

en rapport nouvelles Diddy comparé à Jeffrey Epstein alors que de nouveaux détails sordides sur son « freak off » émergent 19 septembre 2024

Le patron de G-Unit a publié mercredi (25 septembre) une photo sur Instagram d’une bouteille d’huile pour bébé qu’il a rebaptisée « Diddy Oil » et a plaisanté en disant qu’elle arriverait « bientôt » dans les rayons.

DaBaby s’est également moqué du patron de Bad Boy à propos de sa vaste collection de lubrifiant en se filmant avec plusieurs bouteilles d’huile pour bébé pour un prochain clip vidéo.

On pense que l’huile pour bébé était utilisée par Diddy pour ses prétendues soirées « freak off », au cours desquelles il forçait des femmes à avoir des relations sexuelles avec des prostitués masculins pendant qu’il se masturbait et enregistrait les rencontres, selon les procureurs.

Il est accusé d’avoir utilisé des drogues, de la violence, des menaces et du chantage pour contraindre les femmes à participer, tout en transportant des travailleurs du sexe masculins à travers les frontières des États et à l’étranger.

Ces anormaux sont au cœur de l’affaire criminelle contre Diddy, qui l’a vu accusé de complot de racket, de trafic sexuel et de transport à des fins de prostitution.

Il a plaidé non coupable des accusations et restera emprisonné sans caution jusqu’à son procès.