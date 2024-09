L’avocat de Diddy annonce que le magnat n’acceptera pas d’accord de plaidoyer car « Il est… »

L’avocat de Sean ‘Diddy’ Combs, Marc Agnifilo, a confirmé que le rappeur n’accepterait pas d’accord de plaidoyer au cours de sa bataille juridique en cours. Diddy a été arrêté et accusé de trafic sexuel et de racket. Il a plaidé non coupable devant le tribunal des accusations portées contre lui. Alors que le rappeur attend d’être présenté au tribunal, il est détenu au centre de détention métropolitain de Brooklyn sous surveillance anti-suicide. L’avocat de Diddy a confirmé que le rappeur n’accepterait pas d’accord de plaidoyer pour les accusations de trafic sexuel et de racket, affirmant ainsi son innocence. (AFP/ANGELA WEISS)

Diddy n’acceptera pas un accord de plaidoyer

L’avocat de Diddy a précisé qu’il n’y avait aucune raison pour que le propriétaire de Bad Boy Records accepte un accord de plaidoyer dans un documentaire récemment publié intitulé The Downfall of Diddy: The Indictment. Agnifilo a déclaré que Combs clamerait son innocence pendant le procès. Il a déclaré : « Diddy dit qu’il est innocent… donc il ne voit aucune raison d’accepter un accord de plaidoyer, même si les procureurs le proposent », et a ajouté que le rappeur se bat non seulement pour prouver son innocence, mais aussi pour inspirer les gens qui le sont. subir des persécutions gouvernementales.

L’avocat a ajouté : « Il utilise son cas pour inspirer d’autres personnes qui pensent être persécutées par le gouvernement – ​​voulant les inciter à riposter lorsque le gouvernement fédéral abat le marteau », comme le rapporte le Daily Express US.

Diddy s’est vu refuser la libération sous caution à deux reprises, où il a offert 50 millions de dollars contre les 2 millions de dollars habituels pour la demande de libération sous caution. Il espérait comparaître devant le juge début octobre pour la première fois depuis son arrestation.

Diddy veut prouver son innocence à sa famille

Agnifilo a révélé que le magnat en disgrâce est déterminé à prouver son innocence, notamment à sa famille. Il a déclaré : « Diddy veut prouver à sa famille qu’il est le même homme qu’ils ont toujours connu. » L’avocat de Diddy avait déjà défendu son client en affirmant que le rappeur était détenu parce qu’il était un « homme noir qui a réussi ».

Agnifilo a également révélé que Diddy est « très désireux de raconter son histoire » au monde. Plus tôt, son équipe a révélé que le rappeur avait son histoire qu’il souhaitait expliquer en temps réel.