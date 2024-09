L’avocat de Diddy affirme qu’il a acheté de l’huile pour bébé en gros – Costco dit que ce n’est pas possible

Votre soutien nous aide à raconter l’histoire Notre mission est de fournir des reportages impartiaux et fondés sur des faits qui demandent des comptes au pouvoir et exposent la vérité. Que ce soit 5 $ ou 50 $, chaque contribution compte. Soutenez-nous pour proposer un journalisme sans agenda. En savoir plus

Un représentant de Costco a nié les allégations selon lesquelles Diddy aurait acheté de l’huile pour bébé en gros auprès du grossiste.

Diddy, de son vrai nom Sean Combs, a été inculpé à New York pour trafic sexuel, racket et transport en vue de se livrer à la prostitution le 16 septembre.

Dans ses documents d’accusation, Diddy aurait accueilli des « freak-offs », décrits comme des « performances sexuelles élaborées », à l’intérieur de sa maison et aurait conservé 1 000 bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant entre ses propriétés de Miami, en Floride, et de Los Angeles, en Californie.

Les bouteilles d’huile pour bébé et de lubrifiant, étiquetées « Freak Off Supplies », ont été saisies lors de la perquisition à son domicile vers mars 2024.

Parler à TMZ après l’inculpation officielle de son client, l’avocat de Diddy, Marc Agnifilo, a déclaré qu’il n’était pas « vraiment sûr de ce que l’huile pour bébé a à voir avec quoi que ce soit » avant d’ajouter : « Je ne sais pas de quoi il vous faut 1 000 – une bouteille d’huile pour bébé dure longtemps. chemin. Je ne sais pas pourquoi vous auriez besoin de 1 000.

ouvrir l’image dans la galerie Le représentant de Costco nie que Sean Diddy ait acheté de l’huile pour bébé auprès du détaillant (Getty/iStock)

« Il a une grande maison, il achète en gros », a poursuivi Agnifilo. «Je pense qu’ils ont des Costcos partout où il a une maison. Êtes-vous assis sur le parking d’un Costco et avez-vous vu avec quoi les gens en sortent ?

Cependant, un porte-parole de Costco a déclaré plus tard TMZ que le grossiste ne vend ni ne transporte d’huile pour bébé dans ses sites aux États-Unis.

Si vous recherchez « huile pour bébé » sur le site Web de Costco, seuls les couches, les lingettes, le gel nettoyant, le lait en poudre, les sièges d’auto, la nourriture et les meubles apparaissent.

TMZ s’est entretenu avec Agnifilo pour son documentaire, La chute de Diddy : l’acte d’accusationsorti maintenant.

Le rappeur de 54 ans fait face depuis des mois à des allégations d’agressions et d’abus sexuels. Plus tôt cette année, CNN a publié des images inédites de 2016 de Diddy bousculant, attrapant et donnant des coups de pied à son ancienne petite amie, Cassie Ventura. Diddy a été filmé par les caméras de surveillance dans le couloir d’un hôtel.

Quelques jours après que les images aient été rendues publiques, Diddy a publié une déclaration sur son Instagram, s’excusant de ses actes.

« Mon comportement sur cette vidéo est inexcusable. J’assume l’entière responsabilité de mes actes dans cette vidéo », a-t-il écrit. «J’étais alors dégoûté quand je l’ai fait. Je suis dégoûté maintenant. J’y suis allé et j’ai demandé l’aide d’un professionnel.

«J’ai commencé à suivre une thérapie, à suivre une cure de désintoxication. J’ai dû demander à Dieu sa miséricorde et sa grâce. Je suis vraiment désolé », a poursuivi Diddy. « Mais je m’engage à devenir un homme meilleur chaque jour. Je ne demande pas pardon. Je suis vraiment désolé.

La prochaine audience du tribunal de Diddy est prévue pour le 9 octobre.