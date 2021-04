L’avocat de DESHAUN Watson a déclaré que le quart-arrière texan avait en fait eu des relations sexuelles avec plusieurs masseuses – mais a soutenu que tout était consensuel.

Rusty Hardin, l’avocat de Watson, a reconnu des rumeurs selon lesquelles la star du football s’était livrée à des activités sexuelles qui étaient «parfois des rencontres consensuelles» au cours de ses séances de massage.

L’avocat de Deshaun Watson a déclaré que Watson avait eu des relations sexuelles avec ses masseuses mais tout était consensuel Crédit: AP

Rusty Hardin a déclaré que toutes les rencontres sexuelles de Watson avec ses masseuses étaient toutes consensuelles Crédits: Getty

Il a répété que « nous ne l’avons jamais fui » au sujet des allégations et que la question « a toujours été celle du consentement ».

« Je ne vais pas dans ce que c’est, la nature, les chiffres ou avec qui », a déclaré Hardin.

« La question toujours, sur laquelle nous avons toujours insisté: jamais, à aucun moment, en aucune circonstance … ce jeune homme ne s’est jamais engagé dans quoi que ce soit qui n’était pas mutuellement souhaité par l’autre partie », a-t-il poursuivi.

L’homme de 25 ans a été accusé d’inconduite sexuelle ou d’agression sexuelle dans 22 poursuites intentées au cours du mois dernier.

Watson a nié toutes les allégations contre lui Crédit: AP

Tony Buzbee est un avocat représentant 22 femmes qui allèguent une inconduite sexuelle contre Watson Crédit: AP

Les femmes ont allégué que Watson s’était exposé ou touché avec ses organes génitaux lors de séances de massage, deux femmes l’accusant d’agression sexuelle.

La police de Houston enquête sur au moins une plainte impliquant Watson, la NFL ayant déclaré qu’elle enquêtait sur l’affaire dans le cadre de sa politique de conduite personnelle.

Hardin a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de réponse de la police ou de la NFL vendredi et qu’il ne savait pas combien de femmes avaient déposé des plaintes pénales contre Watson.

Le quart-arrière texan a nié tout acte répréhensible dans sa seule déclaration publique concernant les allégations.

Hardin a également réitéré vendredi que « nous ne croyons pas aux allégations » et a défendu à la fois Watson et certaines de ses actions.

Il a essayé d’expliquer que Watson recevait environ 150 massages par an et, en raison des restrictions de Covid, a expliqué pourquoi son client ne répondait que sur Instagram.

« Vous devez vous souvenir du paysage et toute la disponibilité de ces choses a changé en 2020 », a déclaré Hardin. « Bien sûr, c’est beaucoup. Et la raison en est qu’il a eu beaucoup de massages. »

Cependant, quand les journalistes lui ont demandé pourquoi son client avait tant de clients différents pendant Covid, Hardin a fait référence à l’emploi du temps chargé de Watson.

« Son emploi du temps est plus long que celui de tout le monde et il est plus imprévisible », a déclaré Hardin. « Il ne saura peut-être pas avant 11 heures du soir à quelle heure il sera disponible demain. »

Il a affirmé que les poursuites étaient une forme d’extorsion.

«Vous le saignez, vous continuez à le dire, vous le dites, vous continuez à en parler», a-t-il dit.

« Si les masseuses étaient vraiment choquées ou surprises ou mal à l’aise avec un homme qui voulait être nu », a déclaré Hardin.

Hardin a ensuite été interrogé sur Tony Buzbee, un avocat représentant les femmes, dont les clients ont déclaré que certains messages de Watson leur avaient demandé de porter certaines choses.

« Je ne vais vraiment pas entrer dans ce que Tony a dit, car c’est un long, long voyage sur toute la ligne », a déclaré Hardin. « Nous serons heureux de répondre à toutes ces questions. Il y aura des dépositions, il y aura tout le reste. »