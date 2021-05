L’avocat de Derek Chauvin, un policier reconnu coupable du meurtre de George Floyd, fait appel pour un NOUVEAU PROCÈS pour «  inconduite  » de la part des procureurs et du jury – RT USA News

L’avocat de Derek Chauvin, ancien flic de Minneapolis reconnu coupable du meurtre de George Floyd, a déposé une requête demandant un nouveau procès, alléguant une inconduite du procureur et du jury et affirmant que l’affaire aurait dû être transférée dans un autre lieu.

L’avocat Eric Nelson a déclaré mardi dans un dossier judiciaire que Chauvin avait été privé d’un procès équitable, en partie parce que le juge du tribunal de district du comté de Hennepin, Peter Cahill, avait rejeté sa demande de changement de lieu malgré une publicité intense autour de l’affaire.

Il a ajouté que le jury n’avait pas été séquestré ou averti d’éviter tous les médias, les exposant à une publicité préjudiciable et «intimidation ou peur du châtiment».

Nelson estime que l’accusation a commis une faute en « dénigrer la défense, répondre de manière inappropriée et ne pas préparer adéquatement ses témoins. »





Le jury a rendu son verdict le 20 avril, déclarant Chauvin coupable de meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que d’homicide involontaire coupable au deuxième degré en relation avec la mort de Floyd en mai dernier. Une vidéo de l’incident, dans laquelle Chauvin a été vu agenouillé contre le cou et le dos de Floyd pendant plus de neuf minutes, a contribué à déclencher une vague de manifestations de Black Lives Matter à travers les États-Unis l’été dernier, qui sont devenues violentes à plusieurs reprises.

« La publicité ici était si répandue et si préjudiciable avant et pendant ce procès qu’elle équivalait à un défaut structurel de la procédure », Nelson a déclaré dans le dossier de mardi. Il a déclaré que le tribunal avait abusé de son pouvoir discrétionnaire en refusant de déplacer le procès et que le verdict était « contraire à la loi. »

En refusant la demande de changement de lieu de Nelson en mars, Cahill a déclaré qu’il ne pensait pas qu’il y ait un endroit dans le Minnesota qui n’ait pas été inondé de quantités extrêmes de publicité préalable au procès.

En ce qui concerne l’intimidation du jury, même le juge lui-même a reconnu la veille de l’annonce du verdict que les propos tenus publiquement par la représentante américaine Maxine Waters (D-Californie) pouvaient conduire à « tout ce procès étant annulé. » Waters avait déclaré que les manifestants devraient « plus conflictuel » si le jury n’a pas atteint le « droite » verdict, coupable de meurtre.





Au moins un membre du jury a reconnu avoir été troublé par la publicité. Lisa Christensen, une jurée suppléante dans l’affaire, a déclaré qu’elle craignait « émeutes et destruction » si Chauvin n’était pas condamné.

« Je craignais que les gens viennent chez moi s’ils n’étaient pas satisfaits du verdict », dit-elle à KARE-TV.

Nelson a déclaré que le jury avait estimé « pression basée sur la race » pendant le procès et n’a pas suivi les instructions du juge pendant les délibérations. Il n’a pas nommé le ou les jurés qu’il accusait d’inconduite; il a plutôt demandé au tribunal plus de temps pour terminer son enquête sur cet aspect de son appel.

Brandon Mitchell, le premier juré à sortir publiquement et à faire des interviews médiatiques sur le procès, a suggéré dans l’une de ces conversations qu’il considérait le service de juré comme une forme d’activisme communautaire.

Voici le moment où le juré n ° 52 (Brandon Mitchell) du procès Chauvin parle du devoir de juré comme moyen de changement sociétal. pic.twitter.com/xewZitQXvq – Janet (@ janetburke27) 2 mai 2021

«Nous devons sortir et entrer dans ces avenues, entrer dans ces pièces pour essayer de provoquer un changement,« a-t-il déclaré la semaine dernière à l’animatrice de radio syndiquée Erica Campbell. « Le devoir de juré est une de ces choses – le devoir de juré, le vote. Toutes ces choses que nous devons faire. »

Mitchell, 31 ans, qui est noir et entraîneur de basket-ball au lycée, a assuré à Cahill lors du processus de sélection du jury en mars qu’il avait peu entendu parler de l’affaire civile George Floyd et que rien ne l’empêcherait de servir en tant que juré impartial. Il a également déclaré qu’il n’avait assisté à aucune manifestation contre les brutalités policières.

Lors de l’interrogatoire de Nelson, Mitchell avait déclaré qu’il ne savait pas si Chauvin avait fait quelque chose de mal et qu’il croyait que l’officier n’avait aucune intention de nuire à qui que ce soit.





Aussi sur rt.com

Un juré qui a juré d’impartialité dans l’affaire George Floyd, malgré le port du maillot BLM, vante maintenant le devoir de juré comme un activisme







Cependant, Mitchell a participé à la marche sur Washington en août dernier, où des membres de la famille de Floyd ont prononcé des discours. Une photo sur les réseaux sociaux le montrait également portant un chapeau Black Lives Matter et un t-shirt qui disait « Enlève ton genou de notre cou » – un message qui semble refléter une forte opinion de l’affaire Floyd.

« Suscitez du changement. » Juge: « Avez-vous une connaissance préalable de l’affaire et la capacité d’être impartial » Brandon Mitchell: Oui, je peux. (Parjure!) pic.twitter.com/Q2lYdgKMnK – JackManic – Baiser le PCC 五毛 共匪 (@ JackManic1984) 2 mai 2021

