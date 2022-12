L’avocat de Chester Weger déclare que le procureur spécial nie avoir annulé la condamnation pour les meurtres de Starved Rock – Shaw Local

Un avocat représentant Chester Weger a annoncé jeudi sur son podcast “The Starved Rock Murders with Andy Hale” que le bureau du procureur du comté de Will a choisi de ne pas annuler la condamnation de Weger.

Depuis que le bureau du procureur de l’État du comté de Will a été nommé procureur spécial, il avait la possibilité d’annuler la condamnation de Weger en 1960 pour le meurtre de Lillian Oetting. Weger a obtenu une libération conditionnelle en 2019 après avoir purgé six décennies de prison.

Hale, représentant Weger, a déclaré avoir envoyé environ 80 pièces au bureau du procureur de l’État du comté de Will au cours de la première semaine d’octobre pour examen. Hale a déclaré que le bureau lui avait dit dans un e-mail qu’il ne suffisait pas d’accorder une annulation de la condamnation.

Récemment devant le tribunal, Weger, 83 ans, a cherché à poursuivre ses efforts pour identifier de l’ADN récupéré à partir de preuves sur les lieux du crime. Comme indiqué précédemment, un cheveu trouvé dans le gant de la victime Frances Murphy s’est avéré avoir l’ADN d’un homme, mais ce n’était pas celui de Weger.

Il existe un processus pour obtenir des preuves soumises dans le système d’index ADN combiné (CODIS) à des fins de comparaison, mais il reste encore quelques obstacles à franchir. Le juge du comté de La Salle, Michael C. Jansz, a fixé une nouvelle audience à 13 heures le 24 février. Weger aura 84 ans le mois suivant.

En ce qui concerne l’annulation de la condamnation de Weger, Hale a déclaré qu’il chercherait maintenant à déposer une requête en réparation après la condamnation devant le tribunal du comté de La Salle. Grâce à ce processus, Hale présentera des preuves à un juge et le procureur spécial de Will Couny pourra faire valoir les preuves. Hale a déclaré qu’il prévoyait de déposer cette pétition au plus tard fin janvier.

Alors que Weger devrait avoir 84 ans en mars, Hale a déclaré que le temps presse dans cette affaire.

“Il est essentiel que nous allions au fond des choses dès que possible”, a déclaré Hale dans le podcast.

Shaw Media mettra à jour cette histoire avec plus d’informations dès qu’elles seront disponibles, y compris en sollicitant les commentaires du bureau du procureur de l’État du comté de Will.