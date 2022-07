L’avocat de Caroline du Sud, Alex Murdaugh, accusé d’avoir tué sa femme et son fils

Peu de temps après les meurtres de 2021, la vie d’Alex Murdaugh a commencé à se dégrader davantage alors que son entourage commençait à l’accuser d’années de corruption financière. Le cabinet d’avocats où il travaillait, fondé par son arrière-grand-père il y a plus d’un siècle, a déclaré en septembre que M. Murdaugh avait volé des millions de dollars au cabinet.

Le lendemain du jour où il a été contraint de démissionner de l’entreprise, la police a déclaré qu’il avait demandé à l’un de ses cousins ​​éloignés de le tuer sur le bord de la route et de mettre en scène l’acte comme s’il s’agissait d’un meurtre afin que son autre fils, Buster, puisse percevoir sur sa police d’assurance-vie. Le plan a échoué – M. Murdaugh a apparemment été blessé dans la fusillade mais pas gravement blessé – et lui et le cousin, Curtis Edward Smith, ont été accusés de plusieurs crimes dans le cadre du stratagème.

Dans les mois qui ont suivi, M. Murdaugh a été accusé d’une série de crimes financiers, notamment d’avoir empoché 2,8 millions de dollars en fonds de règlement qui étaient censés aller à des proches de Mme Satterfield dans le cadre d’un procès pour mort injustifiée pour sa chute sur la propriété de M. Murdaugh. . Il a admis le mois dernier qu’il devait 4,3 millions de dollars à ses fils.

Les retombées sont allées plus loin lorsque deux associés de M. Murdaugh – un avocat et ancien directeur général d’une banque de Caroline du Sud – ont été inculpés plus tôt cette année de divers crimes de complot et de fraude financière dans ce que les procureurs ont décrit comme des stratagèmes visant à détourner de l’argent au profit de M. .Murdaugh. Au total, M. Murdaugh a été accusé d’avoir empoché frauduleusement environ 8,5 millions de dollars, selon le procureur général de Caroline du Sud.

Ce mois-ci, M. Murdaugh et M. Smith, son cousin éloigné, ont été inculpés de complot pour ce que les procureurs ont qualifié d’années de blanchiment d’argent lié à la distribution d’oxycodone. M. Murdaugh a déclaré l’année dernière qu’il souffrait d’une toxicomanie et qu’il s’était enregistré dans un centre de désintoxication en Floride, mais il a été arrêté au centre en octobre pour des délits financiers liés aux fonds de règlement dans le cas de Mme Satterfield. Depuis, il est emprisonné en Caroline du Sud.

Cette semaine, peu de temps après que l’on ait appris qu’il était susceptible d’être accusé du meurtre de sa femme et de son fils, la Cour suprême de Caroline du Sud a ordonné qu’il soit radié du barreau en admettant qu’il devait de l’argent à la famille de Mme Satterfield, qu’il avait volé à sa loi. ferme et avait tenté de simuler son propre meurtre.