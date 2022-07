L’avocat de Brittney Griner dit qu’on lui a prescrit du cannabis médical

C’est déjà assez grave que Brittney Griner soit en prison depuis plus de 100 jours et risque jusqu’à 10 ans de prison pour quelque chose d’aussi banal que d’être en possession d’huile de cannabis, mais il s’avère que la star de la WNBA s’est vu prescrire du cannabis à des fins médicales, selon son avocat.

TMZ Sport signalé que l’avocate de Griner, Maria Blagovolina, a déclaré devant le tribunal vendredi que le “médecin traitant de son client avait donné des recommandations à Brittney pour l’utilisation du cannabis médical”.

“L’autorisation a été délivrée au nom du ministère de la Santé de l’Arizona”, a poursuivi Blagovolina.

On ne sait pas si Griner s’est vu prescrire du cannabis médical en Arizona fera une différence dans le système judiciaire russe, mais cela illustre davantage à quel point le “crime” de Griner était loin de tout ce qui ressemblait même de loin au trafic de drogue.

Blagovolina a également soumis des tests au tribunal qui ont montré que Griner avait subi des tests conformément à la réglementation antidopage et que ces tests étaient tous négatifs pour les substances interdites.

Lors de sa comparution devant le tribunal, Griner-qui a plaidé coupable à des accusations de drogue la semaine dernière et a expliqué qu’elle avait fait ses valises à la hâte et avait oublié que les cartouches de vapotage étaient dans son sac – a montré une photo des All-Stars de la WNBA portant son maillot n ° 42. Cela survient un jour après que les coéquipiers de l’UMMC Ekaterinburg de Griner sont venus au tribunal pour montrer leur soutien et témoigner en son nom.

La prochaine audience de Griner est prévue pour le 26 juillet, mais elle devrait être libre maintenant. Il n’y a simplement aucune raison morale ou logique de ne pas le faire.