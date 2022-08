L’avocat de Britney Spears riposte à Kevin Federline: “ne tolérera pas l’intimidation”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Britney Spears et son ex-mari, Kevin Federline, se battent sur Instagram, et les choses se gâtent.

Federline, 44 ans, a partagé trois vieilles vidéos montrant Spears gronder leurs deux fils : Sean, 16 ans, et Jayden, 15 ans. Spears et Federline se sont mariés en octobre 2004 après être sortis ensemble pendant près de 10 mois. Leur divorce a été finalisé en juillet 2007.

Spears n’a pas encore abordé les images, mais son avocat, Mathew Rosengart, a partagé une déclaration avec Fox News Digital, critiquant Federline pour avoir publié les vidéos et pour son interview explosive avec The Daily Mail.

“Britney Spears est une icône brillamment talentueuse et extrêmement travailleuse, qui est à juste titre aimée et respectée par des millions de personnes dans le monde”, a déclaré Rosengart à Fox News Digital. “On ne peut malheureusement pas en dire autant de M. Federline, qui, pour des raisons inexplicables, a décidé de donner une interview gratuite qui a blessé la mère de ses enfants.”

Il a poursuivi: “Britney a fidèlement soutenu ses enfants et elle les aime beaucoup. Qu’il s’en rende compte ou non, M. Federline a non seulement violé la vie privée et la dignité de la mère de ses enfants, il a porté atteinte à ses propres enfants, dont la vie privée il devrait protéger… La décision malavisée de M. Federline de publier une vieille vidéo de ses enfants de 11 et 12 ans était cruelle, au fond du baril. C’était odieux.

Rosengart a noté que Spears “ne tolérera pas l’intimidation dans aucun domaine”.

“Nous exhortons M. Federline à agir avec grâce et décence et à cesser de discuter publiquement de questions privées, qui ne profitent à personne”, a-t-il conclu.

Un représentant de Federline n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Federline a sous-titré le message supprimé depuis : “Je ne peux pas m’asseoir et laisser mes fils être accusés de cette façon après ce qu’ils ont vécu. Même si cela nous fait mal, nous avons décidé en famille de publier ces vidéos.”

Il a noté que ses fils avaient 12 et 11 ans lorsque les vidéos ont été prises.

“Ce n’est même pas le pire. Les mensonges doivent cesser. J’espère que nos enfants seront meilleurs que ça”, a-t-il poursuivi.

Dans les vidéos publiées par Federline, Spears a été vue en train de gronder ses fils. “C’est ma maison”, leur dit-elle. “Si je veux venir ici et te donner de la lotion pour le visage parce que c’est grossier… tu ferais mieux de commencer à me respecter, est-ce clair ?”

Dans une deuxième vidéo, Spears a été vue en train de crier sur son fils aîné, Sean, pour ne pas porter de chaussures dans un magasin. “Avez-vous perdu votre putain d’esprit? Avez-vous perdu votre putain d’esprit?” cria-t-elle depuis le siège passager de la voiture.

En guise de punition, Spears a dit à Sean qu’elle lui enlevait son téléphone.

La publication Instagram de Federline était en réponse à la publication supprimée depuis de Spears dans laquelle elle a déclaré que ses fils avaient décidé de ne pas lui rendre visite pendant sa tutelle et que cela “m’a coupé le souffle”.

“J’en parle parce que mon cœur ne comprend pas la cruauté. Cela me brise le cœur parce qu’il semble que de nos jours, la cruauté gagne en fait, bien qu’il ne s’agisse pas de gagner ou de perdre !!!” Spears a écrit. “Mais je ne peux pas comprendre comment j’ai consacré 20 ans de ma vie à ces enfants … tout était à leur sujet !!! Pour qu’ils me coupent le souffle.”

Sa longue légende a poursuivi: “Vous ne pouvez pas me réparer !!! Aucune thérapie ou sens de l’adoration ne peut réparer mon cœur !!! J’aurai pour toujours un traumatisme et je le sais, je l’ai accepté … il faudrait un miracle pour réparer mon cœur et pas un miracle, peut-être 3 !!!”

L’interprète de “Womanizer” a partagé que Sean et Jayden lui avaient dit qu’ils prévoyaient de lui rendre visite moins souvent cet été.

“J’ai toujours ESSAYÉ et ESSAYÉ, et c’est peut-être pour ça qu’ils ont arrêté de venir ici !!! Je voulais qu’ils m’aiment tellement que j’en ai peut-être exagéré !!!” a écrit le chanteur. “Cet été, ils m’ont dit ‘on vient peut-être moins ici’ et j’étais comme si ça allait. J’ai appelé leur père et je lui ai dit qu’il semble que les garçons veulent autant arrêter de venir ici, ce que j’obtiens parce qu’ils ont leur propre truc mais j’ai l’impression qu’ils sont assez durs.”

La querelle entre les ex a commencé lorsque Federline s’est entretenue avec le Daily Mail la semaine dernière, affirmant que c’était le choix de ses enfants d’arrêter de voir leur mère.

“Les garçons ont décidé qu’ils ne la voyaient pas pour le moment”, a partagé Federline avec le point de vente. “Cela fait quelques mois qu’ils ne l’ont pas vue. Ils ont pris la décision de ne pas aller à son mariage.”

Spears a épousé son amour de longue date, Sam Asghari, dans sa maison de Thousand Oaks en juin. Ses fils étaient notamment absents des festivités.