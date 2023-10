Britney Spears ” L’avocat boit son propre Kool-Aid… se couronnant “King of Entertainment Litigation” lors d’une conversation animée avec Jamie Spears ‘ avocat.

La façon dont Weingarten se souvient de la conversation… après avoir dit à l’avocat de Britney qu’il avait complètement tort à propos du fait que Jamie avait autorisé la surveillance illégale de Britney et l’avait averti que le délai de prescription était sur le point d’expirer, Rosengart a commencé à crier qu’il était le « roi des litiges en matière de divertissement ».

Weingarten dit qu’il a dit à Rosengart qu’il gaspillait l’argent de son client en faisant valoir ses revendications, mais Weingarten a déclaré à TMZ : “Rosengart a refusé [to settle] et a déclaré que s’il ne recevait pas 7 millions de dollars pour couvrir ses frais juridiques, il allait intenter de nouvelles poursuites contre Jamie et d’autres.”