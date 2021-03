La demande a pris la forme d’une pétition que Samuel D. Ingham III a déposée devant la Cour supérieure de Los Angeles mardi soir.

Jamie Spears est la conservatrice de sa personne et de sa succession depuis 2008. Montgomery est la conservatrice temporaire de la chanteuse depuis que l’aîné Spears s’est retiré en raison de problèmes de santé en septembre 2019.

Dans le dossier, obtenu par CNN, Ingham cite une ordonnance déposée le 10 octobre 2014 qui a déterminé que Britney Spears avait une « incapacité à consentir à toute forme de traitement médical » comme raison pour laquelle Montgomery devrait prendre la pleine tutelle.

CNN a contacté Ingham mercredi pour lui demander d’expliquer pourquoi le chanteur est incapable de prendre des décisions médicales. Ingham a déclaré qu’il « ne peut pas commenter une affaire pendante ».

L’avocat de Jamie Spears, Vivian Lee Thoreen, n’avait «aucun commentaire».

Le dossier demande qu’en plus de voir les décisions médicales de Spears, Montgomery puisse «restreindre et limiter les visiteurs par tous les moyens», sauf en rencontrant Ingham. Il demande également que Montgomery puisse «retenir les gardiens» et les «gardes de sécurité» pour Spears.

Le père du chanteur a été nommé pour la première fois par le tribunal en tant que conservateur de la succession de sa fille, avec l’avocat Andrew Wallet, en 2008, à la suite d’une série de problèmes personnels qui se sont déroulés publiquement pour le chanteur. Pendant la majeure partie de cette période, il a également supervisé sa santé et ses décisions médicales. Jamie Spears est devenu le seul conservateur de la succession de 60 millions de dollars du chanteur en 2019, à la suite de la démission de Wallet.

Ingham a d’abord déposé une demande de suppression officielle de Jamie Spears en tant que conservateur en août dernier. En novembre, le juge a statué que Spears restait co-conservateur du domaine, mais a nommé Bessemer Trust en tant que co-conservateur.

CNN a contacté Bessemer Trust pour obtenir ses commentaires.

Jamie Spears a déclaré à CNN en décembre qu’il n’avait pas parlé à sa fille depuis le dépôt d’Ingham l’été dernier.

«J’aime ma fille et elle me manque beaucoup», avait-il déclaré à l’époque. «Lorsqu’un membre de la famille a besoin de soins et de protection spéciaux, les familles doivent se mobiliser, comme je le fais depuis plus de 12 ans, pour sauvegarder, protéger et continuer à aimer Britney sans condition. J’ai et continuerai de fournir un amour inébranlable et une protection farouche contre ceux qui ont des intérêts égoïstes et ceux qui cherchent à lui nuire ou à ma famille.

Le mois dernier, Thoreen a déclaré à CNN que Jamie Spears souhaitait que la tutelle prenne fin.

« [Jamie] Je n’aimerais rien de plus que de voir Britney ne pas avoir besoin d’une tutelle », a déclaré Thoreen.« La fin de la tutelle dépend vraiment de Britney. Si elle veut mettre fin à sa tutelle, elle peut déposer une pétition pour y mettre fin. «

L’intérêt pour la tutelle du chanteur s’est intensifié à la suite du documentaire du New York Times, «Framing Britney Spears», qui a fait ses débuts en février. Des célébrités et des supporters ont plaidé pour Spears sur les réseaux sociaux avec le hashtag #FreeBritney.

CNN a rapporté le mois dernier que Britney Spears avait été mise en quarantaine avec son père, sa mère et ses frères et sœurs dans la maison familiale en Louisiane au début de la pandémie de Covid-19. CNN a obtenu des vidéos de la famille de leurs deux semaines ensemble. En eux, la chanteuse est vue faire du vélo et jouer dans la cour aux côtés de son père, de sa mère Lynne Spears, de sa sœur Jamie Lynn Spears et de ses nièces.

Selon des documents judiciaires obtenus par CNN en décembre, Ingham a déclaré que Britney ne se reproduirait pas tant que son père garderait le contrôle de sa fortune.

Bien que Britney n’ait pas commenté publiquement la bataille en cours pour la tutelle, elle a répondu aux récentes spéculations sur son intention de se produire à nouveau.

«J’adorerai toujours être sur scène», a-t-elle écrit sur Instagram en février. « Mais je prends le temps d’apprendre et d’être une personne normale ….. J’adore simplement profiter des bases de la vie de tous les jours !!!! Chaque personne a son histoire et son point de vue sur les histoires des autres !!!! Tous ont tellement de belles vies différentes. Rappelez-vous, peu importe ce que nous pensons savoir sur la vie d’une personne, ce n’est rien comparé à la personne réelle qui vit derrière l’objectif. «

La prochaine audience du tribunal concernant la tutelle est prévue le 27 avril.