L’avocat de BlockFi dit que la priorité du tribunal est de “maximiser les recouvrements des clients”

Les avocats de BlockFi ont déclaré mardi lors de l’audience de mise en faillite du prêteur crypto que la société prévoyait de rouvrir les retraits dans le cadre d’un effort visant à “maximiser les recouvrements des clients”.

Un jour après que BlockFi a demandé la protection du chapitre 11, les avocats ont exprimé leur optimisme devant un tribunal du New Jersey quant au fait que l’entreprise est en bonne position pour restructurer et sauver l’entreprise grâce au processus de faillite.

L’effondrement de BlockFi a été précipité par l’exposition à Three Arrows Capital, qui a fait faillite plus tôt cette année, et à Alameda Research, la branche commerciale de FTX qui a emprunté des centaines de millions de dollars à BlockFi. FTX avait organisé un plan de sauvetage pour BlockFi, mais cela s’est effondré lorsque FTX a fait face à sa propre crise de liquidité au début du mois et a rapidement sombré dans la faillite.

“Nous voulons nous assurer que nous rendons aux gens autant de leur valeur aussi vite que possible”, a déclaré au tribunal Josh Sussberg, un partenaire de Kirkland & Ellis, qui représente BlockFi.

BlockFi a prêté 671 millions de dollars à Alameda, a déclaré Sussberg, et disposait de 355 millions de dollars supplémentaires en actifs numériques actuellement gelés sur la plate-forme FTX.

L’exposition aux deux entreprises a incité les clients à se retirer, mais c’est le projet de FTX d’acquérir BlockFi qui l’a finalement conduit à une procédure de faillite, a déclaré l’avocat. En juillet, FTX est intervenu pour sauver BlockFi en prolongeant une facilité de crédit renouvelable de 400 millions de dollars et en proposant d’acheter potentiellement le prêteur assiégé.

“A l’époque, 89% des actionnaires de BlockFi ont voté en faveur de la transaction”, a déclaré Sussberg.

Dans le dossier de mise en faillite, BlockFi a indiqué qu’il avait plus de 100 000 créanciers, avec des passifs et des actifs allant de 1 milliard de dollars à 10 milliards de dollars. La société a également inscrit un prêt exceptionnel de 275 millions de dollars à FTX US, la branche américaine de l’ancien empire de Sam Bankman-Fried, et à BlockFi. doit à la SEC 30 millions de dollars provenant d’un règlement antérieur.

BlockFi se vantait d’une surveillance réglementaire solide, de contrôles d’entreprise et d’une gestion des risques, a déclaré l’avocat. Il faisait un contraste clair avec FTX, qui a été excorié par le nouveau PDG John Ray III comme ayant un “échec complet des contrôles de l’entreprise”.

Le défi de BlockFi est aggravé par des centaines de millions de dollars de garantie que FTX et Bankman-Fried ont promis à l’entreprise dans le cadre du plan de sauvetage. Le Financial Timescitant des documents de prêt, a rapporté lundi que la garantie est composée de Robin des Bois stock, que Bankman-Fried a acheté plus tôt cette année.

