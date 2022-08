L’avocat d’Alex Jones prend le cinquième lors de l’audience de Sandy Hook

WATERBURY, Connecticut (AP) – Un avocat du théoricien du complot Alex Jones a invoqué son droit de ne pas s’auto-incriminer jeudi lors d’une audience devant un tribunal civil du Connecticut au sujet de la possible divulgation inappropriée de dossiers médicaux confidentiels de proches de certains membres de l’école primaire de Sandy Hook. victimes par balles.

L’avocat de New Haven, Norman Pattis, a refusé de répondre aux questions citant ses droits au cinquième amendement lors d’une audience sur la question de savoir s’il devait être sanctionné pour avoir donné les dossiers confidentiels à des personnes non autorisées – d’autres avocats de Jones au Texas. Il a nié tout acte répréhensible. Un juge n’a pas décidé jeudi si une mesure disciplinaire était justifiée.

L’audience était liée à un procès du Connecticut intenté par les familles de Sandy Hook contre Jones pour avoir qualifié de canular la fusillade de 2012 qui a tué 20 enfants et six éducateurs à Newtown. Le juge d’État Barabara Bellis à Waterbury a déclaré Jones responsable des dommages en novembre 2021 et un procès devant jury sur le montant qu’il devrait payer devrait commencer le mois prochain.

Bellis, qui a supervisé l’audience de jeudi, a déclaré qu’il était «inhabituel» pour un avocat d’invoquer le cinquième amendement lors d’une audience disciplinaire.

L’un des avocats de Jones basé au Texas, Andino Reynal, a également témoigné devant Bellis jeudi, car il risque également d’être sanctionné pour la divulgation des dossiers. Reynal a déclaré qu’il était surpris et embarrassé lorsqu’il a appris la divulgation.

“Ce fut le pire jour de ma carrière juridique”, a-t-il déclaré.

Reynal a représenté Jones lors d’un procès à Austin, au Texas – où Jones et son émission Web Infowars sont basés – dans un procès similaire concernant ses affirmations selon lesquelles la fusillade à l’école était un canular. Ce procès s’est terminé plus tôt ce mois-ci lorsqu’un jury a accordé aux parents de l’un des enfants tués dans le massacre près de 50 millions de dollars de dommages et intérêts. Reynal a déclaré que Jones ferait appel des verdicts.

Selon des documents judiciaires et des témoignages, Pattis a envoyé un grand nombre de dossiers de l’affaire de diffamation dans le Connecticut au cours du mois dernier à un troisième avocat de Jones qui représentait les sociétés de Jones dans une affaire de faillite. Cet avocat a ensuite envoyé les dossiers à Reynal, qui à son tour a remis les dossiers à l’avocat qui représentait les parents de Sandy Hook lors du procès au Texas.

Les documents ont été remis à Pattis par des avocats représentant les familles de Sandy Hook dans l’affaire du Connecticut dans le cadre de la découverte. Il n’a pas été précisé ce que les documents comprenaient. Mais les avocats associés à l’affaire ont déclaré qu’il y avait des dossiers avec des titres suggérant qu’ils incluaient des dossiers médicaux confidentiels des plaignants de Sandy Hook.

Les enregistrements comprenaient également apparemment des textes du téléphone portable de Jones. Dans un geste surprise lors du procès au Texas, l’avocat des parents de Sandy Hook, Mark Bankston, a révélé que Reynal lui avait envoyé par erreur les dossiers, y compris les textes de Jones. Reynal a déclaré jeudi qu’il n’avait pas regardé les dossiers avant de les envoyer à Bankston.

Bankston aurait envoyé les enregistrements téléphoniques de Jones au comité de la Chambre des États-Unis examinant l’émeute du Capitole du 6 janvier 2021 qui visait à renverser la victoire de Joe Biden à l’élection présidentielle. Le président du panel a accusé Jones d’avoir aidé à organiser un rassemblement près du Capitole qui a précédé l’insurrection.

The Associated Press