L’avocat d’Alec Baldwin riposte après que l’acteur a été nommé défendeur “possible” par DA dans l’affaire “Rust”

L’avocat d’Alec Baldwin a riposté après que l’acteur ait été désigné comme “possible” accusé par l’accusation dans la fusillade de “Rust”.

Halyna Hutchins est décédée lorsqu’une arme à feu que Baldwin tenait tirée alors qu’il s’entraînait à un tournage pour le film “Rust” sur le plateau de tournage du Nouveau-Mexique le 21 octobre. Le groupe avait répété dans une petite église sur le plateau.

La première procureure de district judiciaire du Nouveau-Mexique, Mary Carmack-Altwies, a spécifiquement nommé Baldwin dans sa demande de financement d’urgence pour poursuivre l’affaire. Le DA a en outre affirmé qu’elle prévoyait de poursuivre jusqu’à quatre personnes qui étaient sur le plateau de Bonanza Creek Ranch.

“Les poursuites” Rust “pourraient potentiellement être des poursuites d’un (1) à quatre (4) accusés”, a écrit Carmack-Altwies dans les documents déposés pour une subvention d’urgence. “L’un des accusés possibles est l’acteur de cinéma bien connu Alec Baldwin.”

Cependant, un avocat de Baldwin a souligné que le rapport du shérif du comté de Santa Fe n’avait même pas encore été reçu par le procureur de district et a encouragé les médias à donner au bureau du procureur “l’espace nécessaire pour examiner” le rapport à venir “sans spéculation ni insinuation infondées”.

AFFAIRE “ROUILLE” D’ALEC BALDWIN : LE NOUVEAU MEXIQUE ACCORDE DES FONDS AUX PROCUREURS POUR AVANCER DANS LA SONDE DE TOURNAGE DE CINÉMA

“Certains reportages des médias tirent aujourd’hui de fausses conclusions sur la base d’une lettre du procureur du district de Santa Fe”, a déclaré l’avocat de Baldwin, Luke Nikas, à Fox News Digital.

“Le DA a clairement indiqué qu’elle n’avait pas reçu le rapport du shérif ni pris de décision sur qui, le cas échéant, pourrait être inculpé dans cette affaire”, poursuit le communiqué. “Et lors de mes communications avec le bureau du DA il y a quelques semaines à peine, après le dépôt de la demande de financement du 30 août, on m’a dit qu’il serait prématuré de discuter de l’affaire car ils n’avaient pas encore examiné le dossier ou délibéré sur leur décision d’inculpation. .”

“Il est irresponsable de signaler le contraire”, a déclaré Nikas. “Le bureau du procureur doit avoir l’espace nécessaire pour examiner cette affaire sans spéculation ni insinuation infondées.”

Dans les documents justifiant la demande de financement d’urgence, Carmack-Altwies a écrit : “Pendant le tournage de ce film, Alec Baldwin a tiré et tué Halyna Hutchins et blessé Joel Souza alors qu’il répétait une scène.”

Baldwin a continuellement détourné le blâme de lui-même. Plus récemment, il a dit à Chris Cuomo que “chaque personne” sur le tournage de “Rust” sait qui blâmer pour la mort tragique du directeur de la photographie.

“Je sais que chaque personne sur le plateau du film sait ce qui s’est passé, et les gens qui parlent le plus fort de ce qui s’est passé ou spéculent sur ce qui s’est passé n’étaient pas sur le plateau du film”, a déclaré l’acteur de “30 Rock” pendant une apparition en podcast.

La demande de financement d’urgence de Carmack-Altwies précède le rapport complet du département du shérif du comté de Santa Fe sur la fusillade. L’enquête du shérif comprenait une analyse du FBI de l’arme utilisée dans la mort de Hutchins, ainsi que le rapport du Bureau de l’investigateur médical (OMI) du Nouveau-Mexique qui a conclu que la mort de Hutchins était un accident.

Le bureau du shérif a également travaillé avec le PD du comté de Suffolk et l’avocat de Baldwin pour obtenir les relevés téléphoniques de l’acteur.

Une fois la les relevés téléphoniques sont obtenus et les rapports officiels de l’OMI et médico-légaux sont examinés, le dossier d’enquête du shérif du comté de Santa Fe sera envoyé au procureur de district pour examen et, finalement, décisions finales d’inculpation.

Carmack-Altwies a affirmé qu’elle n’avait actuellement pas les fonds nécessaires pour poursuivre éventuellement quatre personnes dans des procès devant jury. Le DA a demandé 635 500 $, mais a obtenu environ 317 000 $ du Conseil des finances de l’État.

Janelle Ash de Fox News Digital a contribué à ce rapport.