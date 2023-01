L’avocat d’Aaliya, l’ex-épouse de Nawazuddin Siddiqui, fait des déclarations choquantes ; allègue du harcèlement

En 2020, un reportage choquant a fait surface indiquant que Nawazuddin Siddiqui et sa femme Aliya chemins séparés. Ce dernier avait demandé le divorce. C’était soudain et a choqué les fans de l’acteur. Et les derniers rapports sur le même ont fait surface. L’avocat d’Aliya a fait des déclarations choquantes sur Twitter. Il déclare qu’Aliya est harcelée et que Nawazuddin Siddiqui et sa famille ont fait tout leur possible pour l’éloigner de leur maison. L’avocat d’Aliya n’a pas la chance de la rencontrer pour obtenir ses signatures sur les affaires judiciaires déposées. Découvrez les détails partagés par l’avocat Rizwan Siddiquee ci-dessous:

L’avocat de la femme de Nawazuddin Siddiqui révèle des détails choquants

Il y a quelques heures, l’avocat Rizwan Siddiqui a partagé des vidéos sur Twitter. Il a affirmé avoir été empêché de rencontrer son client par un agent de sécurité. Il voulait faire signer des papiers pour les affaires judiciaires et il n’a pas été autorisé à le faire. L’agent de sécurité a également pris des noms tels que Anwar Bhai et Shiv. Lorsque l’avocat a demandé qui ils étaient, l’agent de sécurité est resté silencieux. Il était de garde et il a refusé de laisser l’avocat entrer dans les locaux. L’agent de sécurité a même menacé de lui frapper la tête.

Aliya Siddiqui menacée ?

L’avocat a révélé que Nawazuddin et les membres de sa famille avaient déposé une plainte pénale intenable pour intrusion contre elle. Il a également fait des déclarations choquantes selon lesquelles ils menaçaient de la faire arrêter. Elle était convoquée au poste de police tous les jours après le coucher du soleil, affirme l’avocat. L’avocat affirme également qu’aucun policier ne s’est manifesté pour protéger les droits d’Aliya et que sa pudeur a été mise en doute devant les policiers. Ce n’est pas ça, même la légitimité du fils mineur d’Aliya et de Nawazuddin a été remise en cause, a révélé l’avocat. Et malgré toutes les affirmations, la police n’a pris aucune mesure contre la plainte déposée en vertu de l’article 509 du CPI. Vérifiez les tweets :

L’audace dont fait preuve le “Security Guard” prouve plusieurs choses a) Il croit que son employeur peut gérer et acheter n’importe quoi avec du pouvoir et de l’argent b) Il a également pleine confiance que la police est de son côté. Dégoûtant & honteux. https://t.co/fNZNdFJSfH Avocat Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) 29 janvier 2023

Découvrez qui est cette personne nommée Shiv et ce soi-disant Anwar Bhai et comment ils sont connectés avec @Nawazuddin_S Notez que le gardien de sécurité a même eu l’audace de nous menacer de faux cas en se faisant du mal. Il s’est rendu compte plus tard qu’il avait affaire à un avocat https://t.co/eODf1RJPAA pic.twitter.com/ebvGUgeA5D Avocat Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) 30 janvier 2023

@Dev_Fadnavis @maharashtra_hmo @CPMumbaiPolice @DrSEShinde La police de Versova a refusé le FIR de mes clients lorsque sa modestie a été insultée devant eux. Au lieu de cela, TRESPASS FIR a été déposée contre elle pour être entrée dans la maison de son mari. Assurer maintenant l’assistance en 498A à mon client contre @Nawazuddin_S https://t.co/fNZNdFJSfH pic.twitter.com/OKMwXTJTFa Avocat Rizwan Siddiquee (@RizwanSiddiquee) 31 janvier 2023

La femme de Nawazuddin Siddiqui survivant sans installations de base

Le divorce de Nawazuddin Siddiqui et Aliya a encore une fois fait la une des journaux dans Entertainment News. L’avocat a affirmé que Nawazuddin Siddiqui et les membres de sa famille n’avaient pas laissé Aliya profiter des besoins et des installations de base de l’être humain tels que la nourriture, un lit et une salle de bain pour prendre un bain au cours des sept derniers jours. L’avocat a affirmé qu’il y avait beaucoup de gardes du corps masculins qui entouraient souvent Aaliya. Une vidéosurveillance est également installée dans la maison.