L’avocat commis d’office de Britney Spears, Sam Ingham III, démissionne de l’affaire de tutelle après 13 ans

L’avocat de longue date de l’auteur-compositeur-interprète Britney Spears, Samuel Ingham III, démissionnera de l’affaire de tutelle de la pop star. Selon le magazine People, mardi, Sam Ingham III a demandé à démissionner après avoir été l’avocat de Spears depuis le début de sa tutelle il y a 13 ans.

Ingham n’a pas fourni de raison dans les documents présentés au tribunal pour expliquer pourquoi lui et son cabinet Loeb and Loeb, LLP. ne souhaite plus représenter le chanteur. Lui et le cabinet ont demandé que leur démission prenne effet « dès la nomination d’un nouveau conseil commis d’office ».

Ingham a déposé des documents mardi, demandant à la Cour supérieure de Los Angeles de le révoquer en tant que représentant légal de Spears. « Samuel D. Ingham III démissionne par la présente de ses fonctions d’avocat désigné par le tribunal pour Britney Jean Spears, mandataire, à compter de la nomination d’un nouveau avocat désigné par le tribunal », lit-on dans les documents judiciaires. Ingham a représenté Spears pendant l’intégralité de ses 13 ans. tutelle.

En 2008, le tribunal a mis l’arrangement en place, avec son père, Jamie Spears, comme son seul conservateur. La relation de travail entre l’avocat et Spears a été remise en question le mois dernier lorsque la chanteuse a fait un témoignage explosif, qualifiant sa tutelle d' »abusive » et s’adressant au tribunal pour la première fois de ses 13 ans de tutelle.

La nouvelle, qui a été rapportée pour la première fois par TMZ, intervient plusieurs semaines après que Spears a déclaré au tribunal qu’elle n’avait jamais su qu’elle pouvait demander la fin de la tutelle. « Je veux des changements, je mérite des changements. On m’a dit que je devais être à nouveau assise et évaluée », a-t-elle déclaré le 23 juin, s’adressant directement au juge Penny.

« Madame, je ne savais pas que je pouvais demander la fin de la tutelle. Honnêtement, je ne le savais pas. » « Honnêtement, je ne pense pas que je doive être évaluée à qui que ce soit », a-t-elle ajouté. « J’en ai fait plus qu’assez. » Elle a également parlé directement de son avocat lors de l’audience et a mentionné qu’elle souhaitait pouvoir choisir son propre avocat.

« Mon avocat, Sam (Ingham), a eu très peur que j’aille de l’avant parce qu’il dit que si je parle, je suis surchargé de travail dans cet établissement de ce centre de désintoxication. Il m’a dit que je devrais le garder pour moi. » Spears a déclaré, faisant référence à un centre de réadaptation dans lequel elle a été placée il y a plusieurs années.

« Personnellement, j’aimerais – en fait, j’ai grandi avec une relation personnelle avec Sam, mon avocat, je lui parle maintenant trois fois par semaine, nous avons en quelque sorte construit une relation mais je n’ai pas J’ai vraiment eu l’opportunité de choisir moi-même mon propre avocat », a-t-elle ajouté. « Et j’aimerais pouvoir le faire. »

La démission d’Ingham intervient également un jour après que son manager de longue date, Larry Rudolph, a démissionné de son poste de manager, citant le désir de Britney de se retirer de la musique. « Cela fait plus de 2 ans que Britney et moi avons communiqué pour la dernière fois, date à laquelle elle m’a informé qu’elle voulait prendre une pause de travail indéfinie », a écrit Rudolph dans la note.

« Plus tôt dans la journée, j’ai appris que Britney avait exprimé son intention de prendre officiellement sa retraite », a-t-il déclaré. « Et en tant que manager, je pense qu’il est dans l’intérêt de Britney que je démissionne de son équipe car mes services professionnels ne sont plus nécessaires. »

La semaine dernière, Bessemer Trust, qui avait été sélectionné comme co-conservateur du domaine de Spears en novembre 2020, a démissionné de son poste en citant le désir de Spears de mettre fin à la tutelle dans son ensemble. En parlant au magazine People au sujet de la situation juridique de Spears, l’avocat en droit de la famille et ancien psychologue David Glass a déclaré qu’Ingham était un avocat « bien considéré » au tribunal des successions.

Sam Ingham est bien considéré à Los Angeles dans le monde des tribunaux des successions. C’est l’une des personnes les plus talentueuses », a déclaré Glass précédemment au point de vente. « En regardant les actes de procédure sur le rôle, il a fait très attention à elle, mais elle demande de le remplacer par un avocat privé et il a signalé à le tribunal, « Si Mme Spears me demande de le faire, je le ferai », a ajouté Glass.