L’avocat Chris Seeger tentera de corriger les erreurs de la NFL en matière de normalisation raciale

Chris Seeger déjeune sur un patio extérieur et il fait chaud. Il est souriant, bavard et amical, la chaleur ne réussissant pas à le ralentir. Seeger ne ressemble pas au diable que certains disent qu’il est. C’est parce qu’il ne l’est pas.

Si vous ne connaissez pas le nom de Chris Seeger, vous devriez le faire et le ferez. Il a été, discrètement, l’une des figures les plus influentes de l’histoire récente de la NFL. Ce n’est pas une exagération. C’est parce que Seeger a représenté les joueurs dans le règlement historique de 765 millions de dollars en 2013 et, près d’une décennie plus tard, continue de combattre la NFL. Cette version antérieure du règlement est depuis devenue un règlement non plafonné, est généralement considérée comme valant un milliard de dollars et a déjà payé plus de 850 millions de dollars de réclamations.

Seeger est devenu un nom plus connu parce que récemment, dans une interview avec ABC News, il s’est excusé pour son rôle dans la pratique de la NFL en matière de normalisation raciale.

« J’avais tort. Je n’avais pas une pleine appréciation de l’ampleur du problème », a déclaré Seeger. « Vous pensez que vous savez tout. Parfois, vous ne le savez pas. Mais plus je regardais de plus près, plus je réalisais que cela devait disparaître.

« Je suis vraiment désolé que quelqu’un, n’importe quel client à moi dans ce programme, ait été amené à ressentir cela », a-t-il déclaré. « C’est une grosse erreur. C’était un échec du système. J’en fais partie. Mais je fais aussi partie de sa réparation. »

Suite:Les producteurs de NFL Network invitent les joueurs à raconter les histoires de victimes noires de crimes haineux et d’injustice

Suite:« Que se passe-t-il ensuite ? » À la recherche de réponses sur les armes à feu, la race et la NFL à la suite d’une fusillade de masse par un ancien joueur

Mais la vérité, la dure vérité, est que Seeger n’avait en fait que peu à voir avec la normalisation raciale. C’est vraiment tout sur la NFL.

Les excuses de Seeger en disent long sur qui il est en tant que personne. Il a pris ses responsabilités. Il ne l’a pas fui. La NFL ne l’a pas fait et l’a fait. Il est probable que la NFL, à l’origine de cette pratique, ne reconnaîtra jamais pleinement son rôle dans celle-ci. Aucun propriétaire ne s’excusera. Pas de commissaire. Aucun d’entre eux.

La NFL patinera avec peu de dommages publics ou financiers.

Pendant ce temps, Seeger s’est engagé à résoudre le problème. On ne peut pas faire confiance à la NFL pour le faire, mais je crois que Seeger le peut. Je pense qu’il a le dos des joueurs, et je pense qu’il continuera à les avoir jusqu’à ce que chaque joueur et sa famille reçoivent chaque centime qu’ils méritent.

« Je vais voir que la norme raciale est éliminée », a déclaré Seeger à USA TODAY Sports, « ou je vais faire la guerre à la NFL. Je vais faire reclasser chaque réclamation impactée par la norme raciale.

« Je pourrais appeler (le commissaire) Roger Goodell dans la rue et lui botter le cul, mais je dois utiliser les outils à ma disposition », a-t-il déclaré. « Je dois utiliser les tribunaux, et je le ferai. »

Avant que la pratique ne soit éliminée, la normalisation raciale supposait que les joueurs noirs commençaient avec un niveau de fonction cognitive inférieur. Ceci, à son tour, a rendu plus difficile pour les joueurs noirs de se qualifier pour les paiements. C’est, pour être franc, l’une des pratiques les plus répréhensibles que la NFL ait jamais pratiquées.

Harry Edwards, sociologue et consultant pour les 49ers de San Francisco, a déclaré au Los Angeles Times l’utilisation par la NFL de la normalisation raciale était « moralement déraisonnable ».

« C’est ridicule, c’est stupide, c’est presque comique que cela aille aussi loin », a déclaré Edwards. « Et non seulement cela, mais que la NFL mènerait une action en justice contre deux joueurs noirs qui disent: » Hé, ce n’est pas juste. » Et la réponse a été de combattre le procès. Donc en fin de compte, nous avons du travail à faire. »

L’histoire de la normalisation de la race devrait être la plus importante dans le sport, et elle ne l’est pas. Pourquoi? C’est en partie à cause de la complexité du problème. Cela implique deux choses très compliquées : le cerveau et la race.

Cela montre également le pouvoir de la NFL de faire passer l’histoire d’une histoire embarrassante à une autre complètement. La NFL joue un jeu de coquille remarquable avec les nouvelles. Cela amène les médias à se concentrer sur les signatures d’agents libres au lieu de situations plus catastrophiques comme celle-ci.

Seeger est toujours un élément clé dans la lutte contre la ligue. Il est difficile de ne pas être impressionné par sa sincérité, en particulier lorsqu’il est placé à côté de celui de la NFL. Seeger a déclaré qu’il considérait que l’un de ses principaux objectifs était de rétablir la confiance des anciens joueurs dans le règlement, qui, selon lui, a été érodé par l’histoire de la normalisation de la race.

« Je veux que ces gars sachent que j’ai à cœur leurs meilleurs intérêts », a-t-il déclaré.

Seeger a été attaqué par certaines familles et joueurs de la NFL pour ne pas avoir obtenu plus d’argent des joueurs du fonds de règlement, mais il est également très apprécié par d’autres familles pour les règlements qu’il leur a obtenus.

« Je savais que pas 100 pour cent des joueurs allaient recevoir un chèque », a déclaré Seeger. « Je savais que cela en dérangerait certains. »

Ce qui est clair, c’est que depuis quelques années maintenant, Seeger a utilisé le tribunal pour combattre la NFL sur un certain nombre de problèmes liés aux commotions cérébrales, et il a fait quelque chose que peu d’autres ont fait – il a constamment battu la ligue devant les tribunaux.

L’une des choses que fait la NFL est de rechercher un moyen d’éviter de payer même la plus petite somme d’argent aux joueurs. Il le fait en recherchant des moyens inhabituels, et parfois durs, de couper les coins ronds. C’est pourquoi la ligue a utilisé les normes de course pour commencer.

Un autre bon exemple de la façon dont la NFL se bat salement : son approche dans le traitement d’un problème lié aux commotions cérébrales devant les tribunaux impliquant la liste de 53 hommes. Certains joueurs, le jour du match, sont mis sur la liste inactive 90 minutes avant le match. Donc, ils n’ont pas fait la liste des 45 joueurs.

La NFL ne voulait pas que les joueurs qui ont raté les 53 matchs soient comptés comme une saison éligible. Ceci est important, car faire le 53 donne aux joueurs plus de saisons éligibles, ce qui fait partie du calcul du montant d’argent qu’ils reçoivent du règlement des commotions cérébrales.

Seeger a combattu la NFL sur cette question et a gagné.

Il existe d’autres cas comme celui-ci, qui se produisent généralement loin de l’attention des médias, et Seeger a combattu la NFL sur bon nombre d’entre eux.

Seeger s’est excusé, et maintenant il continue de se battre.

Que fait la NFL ?