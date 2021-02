Un avocat des droits humains renommé, qui a été torturé en prison en Chine selon son avocat, a reçu un prix des droits humains en reconnaissance de son travail de défense des droits humains malgré les grands risques auxquels il est confronté.

Yu Wensheng a été arrêté en 2018 après avoir consacré sa carrière à la promotion des droits de l’homme en Chine.

Il a été nominé pour le prix Martin Ennals aux côtés de deux autres défenseurs des droits humains et a été annoncé comme lauréat le jeudi 11 février.

Présentant les prix – qui ont eu lieu à distance par chat vidéo en raison de la pandémie de coronavirus – la directrice de l’organisation, Isabel De Sola, a déclaré que si les profils et les causes de l’avancée des nominés sont très différents, ce qu’ils ont en commun, c’est que « les autorités de leurs pays vont faire de grands efforts pour les arrêter.

«Les États autoritaires comme ceux-ci répriment les défenseurs des droits humains, ils les traquent et les sondent, ils harcèlent leurs familles, ils les traquent et les discréditent en ligne, ils ferment les entreprises ou organisations qu’ils créent et, dans certains cas, ils placent des défenseurs prison.

«Pour leur activisme pacifique, ils vont en prison.»

Il s’agissait de la 28e édition des prix, qui, selon elle, «apportent un éclat de soutien aux défenseurs des droits humains».

Yu Wensheng: un avocat des droits humains emprisonné et torturé en Chine

Yu Wensheng menait une carrière réussie en tant qu’avocat d’entreprise, jusqu’à ce qu’il décide de se concentrer sur les droits de l’homme dans un pays où un tel activisme peut être une poursuite dangereuse.

Il a commencé à se prononcer sur l’état de droit en Chine et a travaillé sur un certain nombre d’affaires de droits de l’homme très médiatisées, ce qui a rehaussé son profil.

Il comprenait les risques de prendre de telles affaires – et en 2018, il a été emprisonné par l’État, accusé d ‘«incitation à la subversion du pouvoir de l’État».

Son avocat prétend Wensheng a été détenu pendant 18 mois sans contact avec le monde extérieur. Finalement, l’avocat a pu le voir, et il a dit qu’il avait été «torturé en détention et que sa santé s’était considérablement détériorée».

En juin 2020, il a été condamné à quatre ans d’emprisonnement. Son épouse, Xu Yan, qui a accordé une interview avant la cérémonie de remise des prix, dit qu’il est détenu à l’isolement, qu’il s’est vu refuser l’accès aux soins médicaux et que sa main a été écrasée à la suite de «mauvais traitements».

«Cette nomination sera d’une grande aide tant pour Yu Wensheng que pour la situation générale des avocats et défenseurs des droits humains en Chine», a-t-elle déclaré.

«C’est d’abord une sorte de soutien et d’affirmation de son travail sur les droits de l’homme. Cela peut également lui permettre de continuer à travailler dur à l’avenir.

Isabel De Sola a déclaré que Xu Yan avait «repris le flambeau» là où son mari s’était arrêté et qu’elle «refusait d’abandonner».

« Leur courage, et maintenant la reconnaissance qu’ils ont reçue au niveau international, inspireront d’autres défenseurs et militants chinois à persister dans leurs efforts pour la démocratie, la primauté du droit et les droits de l’homme dans leur pays. »

Soltan Achilova: journaliste d’investigation de 71 ans

Le seul candidat qui a pu parler à l’organisation, lors d’une interview préenregistrée, était Soltan Achilova.

La journaliste de 71 ans a déclaré qu’elle avait vécu les 30 dernières années au Turkménistan dans l’espoir de jours meilleurs à venir, «mais cela ne s’est pas produit».

«Nous survivons chaque jour plutôt que de vivre nos vies, mais il ne faut jamais abandonner l’espoir», a-t-elle déclaré.

Elle a déclaré que la situation des droits humains au Turkménistan est «déplorable», les militants des droits humains faisant face à «toutes sortes de mesures de représailles telles que la surveillance, les arrestations, la pression sur les membres de la famille».

Alors qu’Achilova est capable de mener à bien son travail – elle dit que le site Web sur lequel elle publie reçoit environ 30 000 visites chaque jour – elle est «toujours sous risque».

Ce nombre de visiteurs est une réussite, dit-elle, car Internet et les médias de masse sont contrôlés par le gouvernement.

Loujain al-Hathloul: Lutte pour les droits des femmes en Arabie Saoudite

Nommé l’une des personnalités les plus influentes du TIME Magazine en 2019 et nominé pour le prix Nobel de la paix en 2019, 2020 et 2021, Loujain al-Hathloul était l’une des figures clés du mouvement Women to Drive en Arabie saoudite.

Avant son arrestation en 2018, elle se battait pour abolir l’interdiction de conduire pour les femmes dans le pays, ainsi que pour appeler à la fin du système de tutelle masculine.

L’homme de 31 ans a été arrêté pour la première fois en 2014 alors qu’il conduisait des Émirats arabes unis voisins vers l’Arabie saoudite.

Elle a été détenue entre 2018 et 2021 et, selon la Fondation Martin Ennals, elle a enduré la torture, l’isolement cellulaire et le refus d’accès aux avocats, à sa famille et aux soins médicaux.

Sorti mercredi après 1001 jours de prison, sa famille dit qu’elle est soumise à une interdiction des médias sociaux.

Protéger les défenseurs des droits humains dans le monde

Décernés pour la première fois en 1994, ces prix portent le nom de l’ancien secrétaire général d’Amnesty International Martin Ennals.

En 1977, alors que l’activiste britannique des droits humains dirigeait Amnesty, l’organisation a remporté le prix Nobel de la paix.

Juste après sa mort en 1991, le prix Martin Ennals a été créé, dans le but d’honorer les défenseurs des droits humains, de rehausser leur profil et de leur fournir une protection.

Avant Yu Wensheng, il y avait deux autres gagnants du prix de Chine.

Le premier récipiendaire après la création des prix a été Harry Wu, qui a passé 19 ans dans un camp de travail en Chine.

En 2016, le prix a été décerné à Ilham Tohti, un militant urghour renommé qui se battait pour les droits de la minorité musulmane de Chine et purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité dans le pays.

Il a également remporté le prix Sakharov du Parlement européen pour la liberté de l’esprit en 2019.

De Sola insiste sur le fait que les récompenses sont un outil crucial pour faire pression sur les régimes autoritaires.

«Les droits de l’homme peuvent mourir dans l’obscurité, donc avec le prix Martin Ennals, notre objectif est de développer de manière exponentielle la notoriété de Yu Wensheng et Xu Yan», a-t-elle déclaré.

« La cérémonie d’hier soir attire l’attention sur les violations commises par le régime chinois actuel contre ses propres citoyens. Dans le cas de la Chine, nous savons qu’ils sont mécontents de ce prix car lors d’une conférence de presse en janvier juste après l’annonce de la candidature de Yu Wensheng, un étranger Le porte-parole du ministère a nié son existence et a qualifié nos efforts d’ingérence internationale futile. «