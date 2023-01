L’avocat californien Elliot Blair vu sur des photos prises quelques heures avant une mort mystérieuse au Mexique

De nouvelles photos montrent Orange County Le défenseur public adjoint Elliot Blair – décédé mystérieusement lundi alors qu’il célébrait un anniversaire de mariage au Mexique – a dansé quelques heures seulement avant que la police ne dise qu’il est tombé d’un balcon devant sa chambre d’hôtel, bien que sa famille pense différemment.

Le site Web mexicain Patrol 646 a déclaré que Blair, 33 ans, était en état d’ébriété et est mort d’un balcon du quatrième étage du Las Rocas Resort and Spa dans la plage de Rosarito bien que sa famille ait nié cette information et déclaré que l’incident tragique s’était produit dans une “passerelle en plein air située devant la porte d’entrée” de la chambre du couple.

Sur des photos prises quelques heures avant la mort de Blair, on peut le voir danser devant un groupe et sourire avec sa femme. D’autres photos montrent le couple récemment marié en train de manger au restaurant et d’admirer des vues panoramiques sur la plage lors de ce qui était censé être une escapade relaxante et romantique qui est devenue mortelle pour des raisons que la famille Blair essaie toujours de déterminer.

L’avocat Case Barnett, qui représente la famille Blair, a déclaré à Fox News qu’ils avaient reçu un appel téléphonique du bureau du coroner local après la mort de l’homme de 33 ans disant que sa cause de décès était un traumatisme contondant à la tête.

Le coroner a également déclaré que le cas de Blair serait transmis au bureau du procureur local pour mener une “ possible enquête sur un homicide .”

Un enquêteur mexicain sur les lieux, cependant, avait déjà dit à la femme de Blair qu’il était mort d’une blessure par balle à la tête.

La famille a également reçu un communiqué de presse d’un procureur mexicain décrivant la mort de Blair comme un accident malheureux, affirmant que l’homme de 33 ans était tombé du balcon de l’hôtel après avoir ingéré une quantité importante d’alcool.

La famille de Blair, cependant, ne croit pas qu’il était en état d’ébriété et qu’il est tombé. Ils pensent qu’il a été victime d’un crime brutal, selon Barnett.

Sa femme et sa famille sont dévastées par les informations contradictoires des autorités mexicaines, a déclaré Barnett, ainsi que par le manque d’informations des autorités.

La nuit de la mort de Blair, sa femme dormait et s’est apparemment réveillée en entendant deux employés parler à travers la porte ouverte de leur chambre d’hôtel. Ils ont demandé à plusieurs reprises si Blair était son “petit ami”, à quel point elle s’est réveillée, est sortie, a regardé par-dessus la passerelle en plein air que la police a décrite comme un balcon à l’extérieur de leur chambre et a vu son mari par terre, a expliqué Barnett.

Elle a ensuite couru en bas et a commencé à crier aux employés de l’hôtel pour obtenir une ambulance, mais les employés ont déclaré que l’ambulance était déjà arrivée sur les lieux et était partie, selon Barnett.

L’avocat de la famille a décrit la situation comme déroutante pour la femme de Blair car il ne semblait pas que quelqu’un ait tenté d’aider son mari.

La famille Blair mène sa propre enquête privée sur la mort de l’avocat de 33 ans.

