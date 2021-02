NATIONS UNIES (AP) – Plus de 120 pays ont élu l’avocat britannique Karim Khan vendredi prochain procureur de la Cour pénale internationale, l’un des travaux les plus difficiles du droit international, car le tribunal demande justice pour les pires atrocités du monde – crimes de guerre, crimes contre l’humanité et génocide.

Son élection au deuxième scrutin secret par les 123 parties au Statut de Rome qui a établi le tribunal met fin à un long processus de division pour remplacer Fatou Bensouda à l’expiration de son mandat de 9 ans en juin.

Khan, qui s’est spécialisé dans le droit pénal international et le droit international des droits de l’homme, était largement considéré comme le favori pour obtenir le poste. Mais ni lui ni aucun des autres candidats n’ont recueilli suffisamment de soutien pour être nommés par consensus, ce qui a déclenché l’élection de vendredi dans la salle de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Lorsque Michal Mlynár, vice-président de l’Assemblée des États parties de la Cour, a annoncé que Khan avait gagné, une poignée d’applaudissements a éclaté dans la salle, où des diplomates masqués avaient voté un par un, plaçant les bulletins de vote dans des urnes espacées à cause du COVID- 19 restrictions.

Khan a obtenu 72 voix, bien plus que la majorité nécessaire, Fergal Gaynor d’Irlande a terminé deuxième avec 42 voix, suivi de l’Espagne Carlos Castresana Fernandez avec 5 voix et de Francesco Lo Voi de l’Italie avec 3 voix. Un membre n’a pas voté.

Khan dirige actuellement une équipe de l’ONU mise en place pour enquêter sur les allégations de génocide, de crimes contre l’humanité et de crimes de guerre commis par le groupe État islamique en Irak et a le rang de secrétaire général adjoint de l’ONU. Il a travaillé comme procureur au tribunal chargé des crimes de guerre en ex-Yougoslavie et des crimes contre l’humanité et génocide au Rwanda.

Khan n’est pas étranger à la Cour pénale internationale, connue sous le nom de CPI, ayant agi en tant qu’avocat de la défense du vice-président kényan William Ruto et persuadé les juges de rejeter les accusations de poursuite contre son client. Gaynor a agi en tant que représentant légal des victimes dans l’affaire Ruto, qui portait sur la violence post-électorale.

Khan a également été l’avocat de Seif al-Islam Kadhafi, le fils du défunt dictateur libyen Mouammar Kadhafi, toujours recherché par la CPI pour crimes contre l’humanité.

«L’élection de Karim Khan au poste de procureur a lieu à un moment où la CPI est plus que jamais nécessaire, mais a été confrontée à des défis et à des pressions considérables sur son rôle», a déclaré Richard Dicker, directeur de la justice internationale à Human Rights Watch. «Nous nous tournerons vers M. Khan pour remédier aux lacunes dans la performance de la cour, tout en faisant preuve d’une ferme indépendance en cherchant à demander des comptes aux auteurs de violations des droits les plus puissants.»

Le Statut de Rome qui a institué la Cour a été adopté le 17 juillet 1998 et il est entré en vigueur le 1er juillet 2002, avec pour mandat de poursuivre les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le génocide – mais il n’intervient que lorsque les tribunaux nationaux ne leurs propres enquêtes et poursuites. Ses 123 États parties sont liés par ses dispositions, qui incluent l’arrestation de tous ceux recherchés par le tribunal.

Alors que le Conseil de sécurité a utilisé son pouvoir en vertu du Statut de Rome pour renvoyer les conflits dans la région du Darfour occidental au Soudan et en Libye à la CPI, les appels à l’organe le plus puissant de l’ONU pour renvoyer la Syrie, et plus récemment le Myanmar, devant le tribunal ont échoué.

Dicker a déclaré dans une interview que «le tribunal en 18 ans s’est imposé comme l’adresse permanente de responsabilité pour les crimes les plus graves».

Au cours des dernières années, Bensouda a cherché à élargir sa portée au-delà de son premier objectif tout africain, y compris l’Afghanistan, la Palestine, qui est partie au Statut de Rome, et la Géorgie.

La CPI est plus que jamais nécessaire, a-t-il dit, «en raison de la prolifération de ces crimes horribles», mais la Cour a été confrontée à «une menace existentielle» de l’administration de l’ancien président américain Donald Trump.

Il a imposé des sanctions à Bensouda et à l’un de ses principaux collaborateurs l’année dernière pour avoir continué d’enquêter sur les allégations de crimes de guerre contre les Américains, bien que la cour ait souvent été critiquée dans le passé pour son accent sur les crimes africains.

La semaine dernière, les juges de la CPI ont irrité Israël en disant que la juridiction de la Cour s’étend aux territoires occupés par Israël lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967, ouvrant potentiellement la voie au procureur pour ouvrir une enquête sur les actions militaires israéliennes et la construction de colonies par le pays en Cisjordanie occupée. et annexé à Jérusalem-Est.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a qualifié cette décision de «perversion de la justice».

Dicker a déclaré que les défis de la CPI comprennent la résolution de certains problèmes de prise de décision judiciaire et le fait d’avoir un rôle trop important pour son effectif actuel.

Le processus de sélection du procureur et l’échec allégué de l’Assemblée des États parties de la CPI à procéder à des vérifications rigoureuses des antécédents des candidats pour s’assurer qu’ils satisfont à l’exigence de «haute moralité» a suscité des critiques de la part des groupes de la société civile qui travaillent avec la Cour.

Un diplomate qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des détails des réunions à huis clos a déclaré que le fait que de nombreuses réunions pour discuter des successeurs possibles de Bensouda aient eu lieu rendait virtuellement difficile pour les pays membres de discuter de leurs préoccupations lors des réunions informelles du «couloir».

Corder a rapporté de La Haye, Pays-Bas. L’écrivain d’Associated Press Saral El Deeb à Beyrouth a contribué.