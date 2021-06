L’avocat américain Samuel Bickett a tenté d’arrêter une bagarre à Hong Kong. Maintenant, il est en prison.

Mercredi, les tribunaux de Hong Kong doivent entamer le premier procès en vertu de la loi sur la sécurité nationale, qui interdit des actes vaguement définis tels que la collusion étrangère, la subversion et la sécession. Sur les plus de 60 personnes poursuivies en vertu de cette loi, la plupart se sont vu refuser la libération sous caution et risquent la prison à vie.