L’avocat américain Asim Ghafoor libéré de détention aux EAU

Asim Ghafoor, un avocat américain détenu aux Émirats arabes unis depuis la mi-juillet, a été libéré tôt samedi, concluant un effort des membres du Congrès et des groupes de défense des musulmans pour le libérer. Ils avaient fait part de leurs inquiétudes quant au fait qu’il était politiquement ciblé en raison de ses liens avec Jamal Khashoggi, le journaliste saoudien assassiné.

Les Emirats avaient arrêté M. Ghafoor en juillet après l’avoir reconnu coupable par contumace de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale. Il était à l’aéroport de Dubaï en attente d’un vol pour Istanbul. Sa peine était de trois ans, suivie d’une expulsion, en plus d’une amende de 1,36 million de dollars et de la confiscation de l’argent que le tribunal a déclaré avoir transféré illégalement à travers le pays : environ 4,9 millions de dollars.

Mais un tribunal émirati a révoqué sa peine de prison mercredi après que M. Ghafoor a fait appel, bien qu’il ait confirmé sa condamnation.