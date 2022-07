L’avocat a quitté un emploi à six chiffres et est maintenant pompier

Nico Smith ne voulait pas simplement gagner sa vie, mais “gagner sa vie”. Elle voulait se sentir vivante.

Ce désir l’a incitée à quitter son emploi d’avocat de 116 000 $ par an en février 2020 pour se lancer seule. Elle a fini par créer son propre cabinet d’avocats et s’est ensuite découvert une passion pour la lutte contre les incendies.

“Beaucoup de choses dans ma vie étaient en mouvement à l’époque”, a déclaré le résident californien de 36 ans à CNBC Make It. Son ex-femme venait de déménager à Portland, dans l’Oregon, et ils avaient également récemment adopté un fils ensemble. Travailler dans un cabinet d’avocats “ne convenait plus à mon style de vie”.

Cela dépendait de sa santé mentale. “En tant qu’avocat, vous passez beaucoup de temps assis sur une chaise et j’ai des abeilles dans les genoux. J’aime bouger”, déclare Smith. “Je prenais beaucoup de poids. Je n’étais plus bien dans mon corps. J’avais besoin de trouver quelque chose qui me permettrait d’avoir plus d’équilibre dans ma vie.”

Maintenant, Smith rapporte environ 11 000 $ par an en tant que pompier à temps partiel et environ 43 000 $ en tant qu’avocat. Et elle est beaucoup plus heureuse.