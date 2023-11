L’avocat à la retraite Kenneth Darlington, 77 ans, est photographié menotté au mur dans une cellule de prison de Panama après avoir abattu deux éco-manifestants alors que les détails sur les victimes commencent à émerger.

Un avocat américain à la retraite filmé en train d’abattre deux éco-manifestants sur une autoroute du Panama a été photographié en prison menotté à un mur alors qu’il fait face à des accusations d’homicide.

Kenneth Darlington, 77 ans, a comparu mercredi devant la juge Iris García, un jour après avoir été filmé en train de tirer sur les professeurs Abdiel Díaz et Iván Rodríguez. Le juge a ordonné le maintien en détention provisoire du suspect pendant six mois.

Darlington avait fini de faire des courses avec sa femme, Yessica Uribe, et un ami lorsqu’ils se sont approchés d’un embouteillage provoqué par la manifestation. Darlington aurait dit aux femmes : « cela s’arrête ici », avant de sortir du véhicule et de se lancer dans une vive dispute avec un groupe d’hommes comprenant les deux victimes.

Les équipes de tournage ont filmé le moment où l’avocat a ouvert le feu et tué les deux éducateurs.

Darlington a alors supplié sa femme de quitter les lieux en voiture, mais elle a refusé, ce qui a conduit à son arrestation.

L’avocat à la retraite Kenneth Darlington est vu menotté mardi dans un bar d’un poste de police de Panama quelques instants après avoir abattu deux enseignants lors d’une manifestation.

Abdiel Díaz (à gauche) et Iván Rodríguez (à droite) ont été tués par balle mardi alors qu’ils protestaient contre le nouveau contrat minier du gouvernement panaméen avec une société minière canadienne.

Darlington, qui est né au Panama et possède la citoyenneté américaine, est arrivé à son audience au tribunal escorté par un groupe de policiers et a été amené dans le palais de justice par l’arrière du bâtiment tandis qu’un groupe d’enseignants manifestait à proximité.

Il est resté silencieux alors qu’il était inculpé d’homicide et de possession illégale d’armes à feu et n’a montré aucun signe de remords, selon les médias locaux.

Eliécer Plicett, un avocat qui représente les familles des victimes, a déclaré que l’avocat de la défense de Darlington avait tenté de convaincre le juge qu’il montrait une faiblesse due à la vieillesse et qu’il n’était pas sain d’esprit pour comprendre ses actes.

L’avocat de Darlington, Jorge Ceballos, a demandé au tribunal une évaluation psychiatrique.

Les médias locaux ont rapporté que Darlington, s’il était reconnu coupable, pourrait éventuellement purger sa peine en détention à domicile en raison de son âge.

C’est le moment où l’un des deux manifestants écologistes bloquant une route au Panama a été abattu par le conducteur en colère, qui avait dit aux gens dans la voiture dans laquelle il se trouvait plus tôt : “ça s’arrête là”.

Abdiel Díaz, le premier homme abattu, est vu en train d’être soigné au sol par deux passants.

Des vidéos et des photos montrent comment il a parcouru la route en trombe depuis sa voiture jusqu’au barrage routier et commence à se disputer avec le groupe, principalement composé d’enseignants.

Il sort alors un pistolet de sa poche puis commence à dégager la barricade sur l’autoroute, toujours en dispute avec les manifestants.

TVN a rapporté que Darlington a demandé à plusieurs enseignants qui étaient les dirigeants de la manifestation. Les enseignants protestataires lui ont dit qu’il n’y avait pas de dirigeants, alors il a répondu : « Je ne veux pas parler aux femmes. Je veux parler aux hommes.

On entend l’un des manifestants dire : « Pourquoi ne tirez-vous pas ? D’autres ont crié à l’homme : « Vas-tu tuer quelqu’un ? à quoi Darlington a répondu : « Voulez-vous être le premier ? » selon les rapports.

Darlington a échangé des mots avec les manifestants, puis a visé et tiré sur les deux hommes.

Diaz – la première victime vue sur la vidéo portant un t-shirt noir, un chapeau bleu et un drapeau – est immédiatement tombée au sol.

Alors qu’un autre homme en rouge recule, Darlington ouvre à nouveau le feu, frappant Mendoza, qui portait également un t-shirt noir. On peut le voir se tenant l’épaule, grimaçant de douleur et titubant jusqu’au bord de la route où il tombe.

Díaz a été déclaré mort sur les lieux et Mendoza est décédé alors qu’il était transporté d’urgence vers un hôpital local.

Darlington, 77 ans (vu mardi) a comparu devant un juge de la ville de La Espiga mercredi après-midi et, après une audience de deux heures, a été placé en détention provisoire.

TVN a rapporté qu’après que Darlington ait dégagé une plus grande partie du barrage routier, l’arme de poing toujours à la main, il est retourné à sa voiture.

L’une des autres personnes dans la voiture lui a demandé : « Êtes-vous au courant de ce qui s’est passé ? Le tribunal a entendu sa réponse : « Oui, j’en ai tué un et j’en ai tiré sur un autre. »

Lorsque sa femme a refusé de partir, la police a arrêté Darlington.

Darlington doit revenir devant le tribunal de Panama City le 15 novembre.

Il a été arrêté en 2005 après la découverte d’armes – dont un AK-47 et un M-16 – dans son appartement de Panama City, mais a été acquitté après qu’un tribunal a accepté son argument selon lequel les armes faisaient partie d’une collection.

Il a également été porte-parole de Marc Harris, un comptable panaméen qui a été emprisonné pendant 17 ans en 2004 après avoir été reconnu coupable de blanchiment d’argent et d’évasion fiscale.

Darlington est arrêté après avoir tiré avec une arme à feu sur deux manifestants au milieu d’un blocus d’enseignants sur l’autoroute panaméricaine à Chame, Panama

Des camions sont bloqués mardi près de Sillimin, dans l’ouest du Panama, alors que les manifestations entrent dans leur troisième semaine.

Les manifestants organisent une veillée mercredi soir pour commémorer les deux enseignants et militants du changement climatique abattus mardi.

Le président du Panama, Laurentino Cortizo, a adressé ses condoléances aux familles des manifestants décédés, affirmant qu’un tel crime « n’a pas sa place » dans son pays.

Ces décès surviennent alors que les protestations de milliers de Panaméens au cours des dernières semaines à propos d’un nouveau contrat minier signé avec la société minière canadienne First Quantum Minerals ont suscité un mécontentement plus large à l’égard du gouvernement.

Les manifestants font campagne depuis trois semaines contre l’accord entre le gouvernement panaméen et l’entreprise, qui lui permet d’exploiter la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert d’Amérique centrale pendant encore au moins 20 ans, avec une option pour 20 ans supplémentaires. L’accord pourrait rapporter au gouvernement environ 375 dollars. millions de revenus annuels.

La mine se trouve dans une zone écologiquement sensible.

Les barrages routiers installés par les manifestants ont causé jusqu’à 80 millions de dollars de pertes quotidiennes aux entreprises, selon l’association panaméenne des dirigeants d’entreprises, avec des écoles fermées dans tout le pays pendant plus d’une semaine et plus de 150 000 rendez-vous médicaux manqués.

Les autorités ont exhorté la population à mettre fin aux manifestations, même si les syndicats des travailleurs du bâtiment et des enseignants se sont engagés à continuer de descendre dans la rue jusqu’à l’annulation du contrat First Quantum.