L’avis d’un expert sur les accusations de trafic sexuel portées contre « Diddy » Combs

L’inculpation de Sean « Diddy » Combs lundi soir a considérablement aggravé les risques juridiques auxquels le rappeur et magnat est confronté. Les accusations de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution font suite à une enquête fédérale très médiatisée, notamment une descente aux domiciles de Combs à Los Angeles et à Miami. Les poursuites civiles intentées par l’ex-petite amie de Combs, Cassie Ventura, et d’autres personnes, font état d’abus sexuels, d’agressions physiques et d’une litanie d’autres allégations troublantes qui ont terni sa réputation.

Mardi, Combs a plaidé non coupable de tous les chefs d’accusation devant un tribunal fédéral de Manhattan.

Selon l’acte d’accusation, Combs aurait eu recours à la coercition, aux menaces et à la violence pour garder ses victimes sous son contrôle. Comment une relation – amoureuse, musicale ou autre – peut-elle se transformer en ce que les procureurs considèrent comme un réseau de trafic sexuel violent dirigé par une célébrité du rap ?

Le Times s’est entretenu avec Lauren Hersh, la directrice nationale du groupe militant Un monde sans exploitation et l’ancien chef de l’unité de trafic sexuel au bureau du procureur du district de Kings County à Brooklyn, sur les méthodes dont Combs est accusé d’utiliser pour attirer et contrôler les victimes, et ce que cette mise en accusation signifie sur notre évolution de la vision sur le fonctionnement du trafic sexuel.

La plupart des personnes qui suivent ce sujet connaissent les cas individuels d’abus présumés. impliquant Cassie et autres. Comment l’acte d’accusation vise-t-il à relier plusieurs incidents présumés à un réseau de trafic organisé ?

Ce que nous avons vu se répandre, ce sont ces histoires individuelles de femmes individuelles. Pour quiconque comprend la complexité de ces échos, lorsque nous commençons à voir des situations se répandre, il y a souvent quelque chose de plus grand et souvent de plus organisé. Je n’ai pas été surprise qu’il s’agisse d’une opération complexe, qu’il [allegedly] il a utilisé son entreprise pour mener toutes sortes d’activités criminelles… elles relevaient toutes du vaste champ d’application de son entreprise.

Comment les gens pourraient-ils — certains d’entre eux étant eux-mêmes des musiciens à succès — se retrouvent mêlés à une opération présumée de trafic sexuel en premier lieu ?

C’est une situation classique dans laquelle deux choses entrent en jeu : une dynamique avec une position de pouvoir et une position de vulnérabilité. Les différents schémas de trafic ont une capacité variable en termes de pouvoir. Plus une personne est puissante, plus elle peut utiliser son pouvoir pour s’attaquer à des personnes vulnérables… [allegedly] a la capacité de manipuler et de tromper pour créer une culture du silence et de la déférence, pour soudoyer les gens afin qu’ils gardent le silence, pour forcer les gens à dissimuler sa conduite.

Mais au début, il est très tentant pour les gens de venir en sa compagnie, d’être payés par lui, de passer la nuit dans ses chambres d’hôtel. Il a un certain cachet qui attire les gens, il utilise ce mécanisme pour les attirer.

Comment l’acte d’accusation décrit-il les moyens par lesquels il prétendument transformé cet échange d’électricité en trafic criminel ?

Ce que nous voyons ici est un niveau extraordinaire de [alleged] coercition. [The indictment alleges] Il a fait boire de la drogue à des gens, il les a forcés à se livrer à des actes sexuels pendant des jours, puis il les a forcés à se soumettre en menaçant leur carrière. Il a enregistré des vidéos d’actes sexuels, puis il a fait passer des vidéos au-dessus de la tête des gens, en leur disant : « Si vous parlez ou révélez quoi que ce soit, je diffuserai ceci. » C’est terrifiant, ça détruit des vies. Il y a eu de la violence, physique et sexuelle.

Il faisait signer des accords de confidentialité aux gens et [allegedly] Il peut soudoyer ses complices pour les faire taire. D’un point de vue juridique, c’est un outil efficace, mais quand on pense au pouvoir et à la vulnérabilité, leur donner un NDA est vraiment intimidant, un outil de plus dans la boîte à outils de ce type. [create] Un silence intimidant. C’est ce que font les trafiquants, ils utilisent toutes sortes de mécanismes pour rendre les victimes trop terrifiées et traumatisées pour parler.

Il a été très efficace dans l’utilisation des accords de confidentialité au fil des ans. Certaines informations ou certains témoignages dissimulés dans ces documents pourraient-ils émerger au cours d’un procès ?

Le procureur américain semble indiquer qu’il s’agit d’une enquête en cours et que, très souvent, de nouvelles victimes apparaissent. Une personne est encouragée à parler, les survivants encouragent les gens. Il y a de fortes chances que d’autres personnes et d’autres preuves apparaissent. Je ne serais pas surpris qu’un acte d’accusation complémentaire soit déposé, avec des informations supplémentaires. Ces allégations remontent à 2008.

Le public et les procureurs commencent à mieux comprendre ce genre d’affaires. Plus nous en savons sur ces affaires, plus nous posons de bonnes questions et plus nous sommes en mesure, en tant que société, de garantir la responsabilité des auteurs. Pendant une très longue période, personne n’a été tenu responsable de cet homme. Nous sommes à l’heure des comptes et, dans le cadre de chacune de ces affaires, nous sommes de plus en plus enclins à ne pas accorder de passe-droits aux puissants. L’époque de l’impunité est révolue et, pour les victimes, c’est une réalité.

Comment pourraient être victimes s’en sortirQuel impact est-ce que ça pourrait Qu’est-ce qu’ils ont psychologiquement à faire pour se manifester après avoir vécu une expérience comme celle-là ?

Cassie est une femme extraordinaire et courageuse. Avoir le courage de dire sa vérité, c’est tout simplement extraordinaire. Pour de nombreuses victimes d’exploitation, le rétablissement est un travail de toute une vie. Le traumatisme est très grave. On parle de dommages psychologiques majeurs, très souvent de dommages physiques, et du traumatisme à vie des abus sexuels répétés. C’est vraiment difficile à démêler et cela nécessite énormément de services.

Nous travaillons avec des survivants, et très souvent, beaucoup d’entre eux mettent dix, vingt, trente ans à se remettre du traumatisme.

Comment cette mise en accusation est importante pour son des accusateurs ? Est-ce un tournant à tenir quelqu’un de son statut et de ses ressources est-il pénalement responsable ?

Avec cet acte d’accusation, le message est clair : nous vous croyons. C’est vraiment puissant. Il est très probable que les victimes se soient entendu dire à plusieurs reprises : « Ne parlez pas, car personne ne vous croira. »

Cela envoie un message à tous ceux qui s’interrogent sur les crimes d’exploitation : l’époque où les puissants agissent en toute impunité est révolue. Je crois que nous nous trouvons à un moment critique où nous devons examiner attentivement les cas et demander des comptes aux responsables. Cela vaut pour les survivants, mais aussi pour tous les survivants.