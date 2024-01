COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PAROISSE JEFFERSON, LOUISIANE

24 janvier 2024

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

L’AVIS D’ÉBULLITION DE L’EAU RESTE EN VIGUEUR POUR LA RIVE EST DE LA PAROISSE DE JEFFERSON

Les échantillons collectés doivent reposer pendant au moins 24 heures avant que le service des eaux de la paroisse de Jefferson puisse les analyser pour déterminer si l’eau répond aux normes en matière d’eau potable.

JEFFERSON, LA – En conjonction avec le Département de la Santé de Louisiane (LDH), le département des eaux de la paroisse de Jefferson a émis un avis d’ébullition de l’eau pour la rive est de la paroisse de Jefferson le mardi 23 janvier 2024 en raison d’une perte de pression dans le système de distribution résultant d’une rupture importante de conduite d’eau à l’extérieur de la rive est de l’eau. Plante médecinale. L’avis d’ébullition de l’eau est toujours en vigueur pour toute la rive est de la paroisse de Jefferson.

Le service des eaux de la paroisse de Jefferson et les équipes d’urgence sont intervenus immédiatement et ont travaillé toute la nuit pour réparer la conduite de flottaison, et les équipes continuent de travailler pour rétablir progressivement la pression de l’eau. Le service des eaux de la paroisse de Jefferson a terminé la collecte d’échantillons cet après-midi. Les échantillons doivent reposer pendant au moins 24 heures après le prélèvement avant que le service des eaux puisse les analyser pour déterminer si l’eau répond aux normes d’eau potable. Cet avis d’ébullition de l’eau restera en vigueur jusqu’à son annulation par le Service des Eaux.

Que doivent faire les habitants ?

Tous les résidents sont priés de ne pas boire l’eau sans l’avoir préalablement bouillie ou désinfectée, ni d’utiliser de l’eau en bouteille. L’eau bouillie, désinfectée ou en bouteille doit être utilisée avant de la boire, de fabriquer de la glace, de se brosser les dents, de faire la vaisselle et de préparer des aliments jusqu’à nouvel ordre. Faites bouillir l’eau pendant une minute complète dans un récipient propre. La minute commence après que l’eau ait été portée à ébullition. Le goût plat peut être éliminé en secouant l’eau dans une bouteille ou en la versant d’un récipient à un autre ; ou désinfectez l’eau en mélangeant 1/8 cuillère à café d’eau de Javel liquide sans parfum avec un gallon d’eau et en la laissant reposer pendant au moins 30 minutes avant de la consommer. Mélangez-le soigneusement. Les personnes dont le système immunitaire est gravement affaibli, les nourrissons et certaines personnes âgées peuvent courir un risque accru et devraient demander conseil à leurs prestataires de soins de santé concernant la consommation d’eau.

Pour rappel, deux voies sur trois en direction est de Jefferson Highway, de Central Avenue à Shrewsbury Road, restent fermées. Pour éviter les retards, les automobilistes doivent éviter la zone. Le détour de la circulation se fait au nord jusqu’à Airline Highway ou au sud jusqu’à River Road, jusqu’à Shrewsbury Road et revient à Jefferson Highway en direction est.

Toutes les installations du gouvernement de la paroisse de Jefferson seront ouvertes demain, le 25 janvier 2024, à l’exception des centres Head Start sur la rive est de la paroisse de Jefferson.

Pour obtenir des conseils supplémentaires sur les avis d’ébullition de l’eau, visitez le Centres de contrôle des maladies (CDC) ou Ministère de la Santé de la Louisiane sites Internet. Contactez l’usine de traitement d’eau de Jefferson Parish East Bank au (504) 838-4312 pour plus d’informations.

Pour plus d’informations sur la paroisse de Jefferson, visitez www.JeffParish.net. Les résidents peuvent également recevoir des mises à jour régulières en suivant la paroisse sur réseaux sociaux (@JeffParishGov) ou en envoyant un SMS à JPALERT ou JPNOTICIAS au 888-777.

###