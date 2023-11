L’avis de l’Hôtel Barrière Fouquet’s New York

“Paris-New York, les deux pôles magnétiques à haute tension entre la vie, la vie des sens, de l’esprit à Paris et la vie en action à New York.” Ainsi l’écrit la chroniqueuse féministe Anaïs Nin, et c’est l’esprit de Paris au milieu de l’action de New York qui décrit si bien un séjour à l’Hôtel Barrière Fouquet’s.

La succursale de Manhattan de la chaîne française Hôtels Barrière est un hommage à l’hôtel du même nom à Paris. La légendaire demeure parisienne se trouve à quelques pas de l’Arc de Triomphe, entre l’avenue George V et les Champs-Elysées. C’est ce qui rend la première impression de son cousin américain quelque peu surprenante.

À première vue, le bâtiment de huit étages pourrait presque passer inaperçu, niché – autant qu’on peut nicher un immeuble de huit étages – dans un coin tranquille de Tribeca. Mais une fois à l’intérieur du hall de l’hôtel, vous réalisez le but de la décision du studio de design Martin Brudnizki, basé au Royaume-Uni, de se concentrer sur une grandeur discrète avec des roses froids et des couleurs blush invitantes ornant les murs et une gamme accueillante de fauteuils et de canapés devant la réception. En parlant de réception, il convient de noter que l’engagement de l’hôtel en matière de service est exemplaire. Depuis le moment où nous sommes entrés jusqu’au moment de notre départ, tout le monde, de la réception aux assistants du spa, a fait de son mieux pour garantir un séjour relaxant et sans problème.

S’abonner à La semaine Échappez-vous de votre chambre d’écho. Obtenez les faits derrière l’actualité, ainsi que des analyses sous plusieurs angles. ABONNEZ-VOUS ET ÉCONOMISEZ Inscrivez-vous aux newsletters gratuites de la semaine De notre point de presse matinal à notre newsletter hebdomadaire Good News, recevez le meilleur de la semaine directement dans votre boîte de réception. De notre point de presse matinal à notre newsletter hebdomadaire Good News, recevez le meilleur de la semaine directement dans votre boîte de réception.

Le bar clandestin Titsou, réservé aux clients, fait partie des nombreux avantages d’un séjour (Crédit image : Hôtel Barrière Fouquet’s, New York)

Chambres et suites

Les 97 chambres et suites de style résidentiel de l’hôtel sont spacieuses et joliment aménagées avec un papier peint complexe représentant la même ligne d’horizon de Manhattan qui se cache juste derrière les rideaux des immenses fenêtres. Une partie de l’attrait de séjourner dans un endroit aussi luxueux que Fouquet’s New York c’est que chaque petite chose est prise en charge. Cela commence avant votre enregistrement, les clients étant invités à indiquer à l’hôtel quel style d’oreiller ils souhaitent et à quel point ils souhaitent que leur chambre soit chaude ou fraîche (à New York) à leur arrivée.

Un lit extrêmement confortable et toutes les commodités que l’on peut attendre d’une chambre d’hôtel de maîtres du passé comme le groupe Barrière sont disponibles, y compris un remède à une bête noire personnelle sous la forme d’un sèche-cheveux vraiment excellent. Les téléviseurs méritent également d’être mentionnés, avec une gamme d’options à la demande et en direct si vous vous lassez enfin de la ville qui ne dort jamais. Peu de choses excitent plus dans la vie qu’une bonne salle de bains d’hôtel et l’Hôtel Barrière Fouquet’s ne déçoit pas à cet égard avec un superbe ensemble aux finitions en marbre comprenant des lavabos à double vasque et des accents dorés à la fois opulents et réconfortants.

D’autres touches réfléchies et théâtrales autour des chambres sont un minibar bien approvisionné et des fantaisies françaises, notamment une incroyable reconstitution en chocolat de l’Arc de Triomphe – la seule différence étant que la vraie chose est un peu plus grande et, espérons-le, a un peu plus structurel. intégrité.

L’hôtel dispose de 97 chambres et suites de style résidentiel conçues par le designer de renommée mondiale Martin Brudnizki. (Crédit image : Hôtel Barrière Fouquet’s, New York)

Manger, boire et se détendre

Comme vous pouvez l’imaginer dans un établissement français, vous ne serez pas lésé en matière de restauration et de boisson au Fouquet’s New York. Nous avons goûté aux délices du café de jour Par Ici de l’hôtel, situé dans un atrium lumineux et aéré à l’arrière du bâtiment. Le menu végétarien est en quelque sorte un répit bienvenu si, comme moi, vous en avez trop mangé la veille, avec une gamme classique de plats pour le petit-déjeuner et des bouchées pour le déjeuner qui célèbrent les saveurs et les textures. Nous avons partagé une délicieuse assiette de saumon fumé accompagnée de concombre, d’oignons émincés, de fines herbes, de câpres et, dans le plus pur style new-yorkais, servie sur un bagel Russ & Daughters. Parallèlement, nous avons dégusté une salade de fruits frais et piquants, tandis que le café était l’un des meilleurs que nous ayons essayés en ville. L’ambiance générale de Par Ici est encore une fois d’excellence discrète, tout semble parfait sans effort et c’est clairement un succès auprès des locaux aussi.

L’option de restauration phare de l’hôtel est la Brasserie Fouquet’s, un restaurant sœur du célèbre bistro du centre de Paris. Avec un menu conçu par le chef trois étoiles Michelin Pierre Gagnaire, il propose un menu classique de cuisine de brasserie avec comme points forts la soupe à l’oignon française, la sole meunière et le steak tartare. Un autre joyau du Fouquet’s New York est le bar à cocktails réservé aux clients Titsou, qui tire ses références du bar clandestin français Le Marta Paris. Derrière une porte banalisée à l’arrière du hall de l’hôtel se trouve un bar joliment aménagé servant des cocktails élégants à toute heure du jour et de la nuit. Le personnel de la réception tenait à faire comprendre qu’en tant qu’espace réservé aux clients, ils feraient tout pour s’adapter à nos horaires – même en nous réservant un avant-dîner juste au cas où nous en aurions besoin. Titsou est un excellent exemple de ce qui distingue le Fouquet’s New York : trop d’autres hôtels l’ouvriraient aux non-clients ou ne s’en soucieraient peut-être même pas du tout. Ce dévouement à l’expérience client imprègne toute l’opération.

Parmi les autres expériences proposées aux clients de l’hôtel, citons le Spa Diane Barrière qui dispose de cinq salles de soins (dont une pour les couples), d’un sauna et d’un hammam ainsi que d’une piscine intérieure. À côté se trouve une impressionnante salle de sport et un centre de remise en forme, gérés par la salle de sport des stars DOGPOUND, avec tout ce dont vous pourriez avoir envie pour brûler ce cocktail supplémentaire de Titsou.

Il existe trois destinations dynamiques en matière de restauration et de boissons (Crédit image : Hôtel Barrière Fouquet’s, New York)

Le verdict

L’une des choses les plus remarquables chez Anaïs Nin était sa capacité à jongler avec deux relations secrètes avec deux hommes distincts à des milliers de kilomètres l’un de l’autre pendant la majeure partie de sa vie. “Je dis tellement de mensonges que je dois les écrire et les conserver dans la boîte à mensonges pour pouvoir les garder correctement”, a-t-elle dit un jour.

Heureusement, la relation de 3 000 milles entre le Fouquet’s New York et Paris est beaucoup moins illicite et beaucoup plus simple, les clients pouvant désormais redécouvrir tout ce qu’ils aimaient de l’hôtel parisien dans une nouvelle ville. Après tout, pour s’inspirer du livre de Nin, pourquoi choisir entre les deux quand on peut avoir les deux ?

Jamie Timson était un invité de l’Hôtel Barrière Fouquet’s New York. Les tarifs par nuit commencent à partir de 950 $ (772 £), par chambre et par nuit. Le petit déjeuner n’est pas compris. 456 Greenwich St, New York, NY 10013, États-Unis ; hôtelsbarriere.com

Inscrivez-vous à la semaine Bulletin de voyage pour l’inspiration de destination et les dernières nouvelles et tendances.