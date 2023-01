L’avis de la police de Jaipur a une tournure « RRR »

Le RRR du SS Rajamouli a marqué l’histoire en remportant le Golden Globes Award. Le morceau Naatu Naatu du film a remporté le prix dans la meilleure catégorie de chanson originale. Alors que l’équipe RRR était ravie, cette victoire spéciale a été célébrée par tout le pays. De nombreuses marques et pages de médias sociaux ont proposé des slogans et des mèmes thématiques célébrant cette réalisation historique. Rejoignant la tendance Naatu Naatu, la police de Jaipur a partagé un article intéressant pour sensibiliser aux pratiques de sécurité routière.

La police de Jaipur a adopté une manière créative de conseiller les citoyens contre l’alcool au volant. Le compte Twitter du département de police a partagé une photo de Jr NTR et Ram Charan dansant sur Naatu Naatu. Donnant une tournure aux paroles de Naatu Naatu, la police a changé pour “Say NoTo NoTo NoTo NoTo Drinking while Driving”.

« Nous levons notre verre à la victoire de RRR aux Golden Globes, mais assurons-nous que ce n’est pas dans notre voiture. L’alcool au volant est un crime grave et peut avoir des conséquences tragiques. Célébrez de manière responsable et faites des choix intelligents », lire la légende du message

Lever un verre à la victoire de RRR aux Golden Globes, mais assurons-nous qu’il ne soit pas dans notre voiture.🙌🏻Boire et conduire est un crime grave et peut avoir des conséquences tragiques. Célébrez de manière responsable et faites des choix intelligents.💫 pic.twitter.com/fm8Wags2nt – Police de Jaipur (@jaipur_police) 12 janvier 2023

Le message a recueilli plus de 29 000 vues et un flot de réactions d’utilisateurs de médias sociaux louant la créativité. “Très bel essai et très créatif, police de Jaipur”, a écrit un internaute.

Un autre utilisateur a partagé “Yeh sahi tha guru” et a ajouté des emojis rieurs.

Auparavant, la police de l’Uttar Pradesh a brisé les trois R du film RRR d’une manière unique et a sensibilisé de manière créative en ajoutant le texte “Respectez le feu rouge sur la route” sur l’affiche du film. « Les nominations pour les règles Golden Glob(al) de RoadSafety ; Naatu kabhi feu rouge sauter kare, Naatu kabhi tripler kare, Naatu kabhi conduite en état d’ébriété kare Naatu kabhi règles de circulation tode. Félicitant les créateurs de RRR pour avoir remporté le prix de la meilleure chanson originale aux Golden Globes 2023 », a écrit UP Police.

Naatu Naatu, le frappeur de pieds très énergique de RRR, a battu Taylor Swift, Rihanna et Lady Gaga, pour remporter les Golden Globes dans la catégorie Meilleure chanson originale. Il est également présélectionné dans la même catégorie pour la 95e cérémonie des Oscars. La chanson présente Jr NTR et Ram Charan célébrant la danse et l’amitié. Le film est réalisé par SS Rajamouli. La chanson Naatu Naatu est composée par le légendaire directeur musical MM Keeravani et chantée par Kala Bhairava et Rahul Sipligunj.

