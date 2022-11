L’avis de la Housing Society interdisant aux livreurs d’utiliser l’ascenseur suscite l’indignation

L’agent de l’IAS, Awanish Sharan, a partagé un avis collé sur la porte de l’ascenseur d’une société de logement et cela a suscité l’indignation sur Twitter. L’avis, écrit en hindi, interdit à toute personne autre que les résidents de l’immeuble d’utiliser l’ascenseur. Il mentionne ensuite Swiggy, les livreurs de Zomato ainsi que d’autres personnes qui livrent des articles divers parmi ceux à qui il est interdit d’utiliser l’ascenseur. Alors que la plupart y voyaient un comportement discriminatoire, d’autres ont déclaré que les bâtiments avaient des ascenseurs de service séparés afin de faire gagner du temps à tout le monde.

Ce qui était le cas n’était pas clair. “Pas de légende”, a écrit Sharan sur Twitter. La plupart des gens ont déclaré que les partenaires de livraison ne devraient pas être responsables de livrer de la nourriture à la porte dans les sociétés de logement où l’ascenseur n’est pas mis à leur disposition. “Les entreprises devraient se réinventer et inclure dans leur travail éthique de ne livrer que dans les bâtiments où les ascenseurs sont accessibles à tous”, a écrit un utilisateur de Twitter.

Je crois que c’est une mauvaise façon de mettre en place. Les entreprises doivent se réinventer et inclure dans leur éthique de travail de ne livrer que dans les bâtiments où les ascenseurs sont accessibles à tous. https://t.co/qoJhE7QyQJ— Savyasachi Chaturvedi (@savyalove) 23 novembre 2022

Ce n’est pas la première fois qu’un tel avis devient viral et suscite l’indignation. Récemment, une société de logement d’Hyderabad a publié un avis demandant aux «servantes, chauffeurs et livreurs» de ne pas utiliser les ascenseurs principaux ou d’être condamnés à une amende de 300 roupies. Dans un autre cas, une société de logement de Pune a souligné le classisme et le casteisme profondément enracinés en Inde. Un utilisateur de Twitter a partagé une photo de deux autocollants apposés sur les ascenseurs d’une société de logement “chic” de la ville. L’un d’eux stipulait qu’une “femme de ménage” (un terme dépassé pour désigner une aide ménagère) devait utiliser deux ascenseurs particuliers. L’autre autocollant stipulait que «Laitier, distributeur de journaux et de messageries, blanchisseur, ouvriers, peintres et animaux de compagnie [sic]” devaient utiliser un autre ascenseur particulier.

