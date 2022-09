La présence de la police de l’Uttar Pradesh sur les réseaux sociaux est toujours au rendez-vous. Et, maintenant, le département a sensibilisé à la cybersécurité en mélangeant un peu de culture pop dans ses messages pour plaire aux jeunes. Cette fois, ils ont utilisé la version à gros budget, le drame fictif – Brahmastra pour attirer l’attention sur l’importance des mots de passe forts.

Après la sortie de Brahmastra: Part 1 – Shiva de Ranbir Kapoor-Alia Bhatt, le film a fait couler beaucoup d’encre, de son scénario à ses effets visuels, en passant par ses promotions, et enfin, la police de l’UP a saisi l’opportunité et s’est tournée vers les réseaux sociaux pour partagez une vidéo qui imitait la bande-annonce de Brahmastra en envoyant un message fort et clair d’avoir un mot de passe fort pour se protéger des activités cybercriminelles. La vidéo se termine par un exemple de mot de passe fort “Bh@#?_51*”.

Découvrez le poste ici:

La vidéo a attiré l’attention des internautes et ils ont répondu avec humour. Voici quelques réactions

Plus que jamais ! 😍😍🔥🔥

blockbuster de l’année 🔥🔥

जय श्री राम 🚩🚩🙏🏻🙏🏻 – Réalité de madrasiwood (films du sud) (@ VickyRa68679543) 10 septembre 2022

Incroyableggg … — संगीत कुमार मोहन 🤘❤️ (@cop_budaun_) 9 septembre 2022

louable monsieur ji — उमेश द्विवेदी, जर्नलिस्ट (@umeshdwivedi785) 9 septembre 2022

Acha laga raha up me promotion dekh kar boycott ke bajaaye mais nous utilisons des mots de passe comme celui-ci tnks you – Abdul Quadir (@Badshah_King24) 9 septembre 2022

Dans la légende, la police de l’UP a attiré l’attention sur les critères d’un mot de passe fort qui consiste à utiliser des majuscules/minuscules, des lettres, des chiffres et des symboles pour les mots de passe forts. Et qu’un mot de passe fort est le Brahmastra pour éviter les cyberattaques.

Ce n’est pas la première fois que la police d’État s’appuie sur des références cinématographiques dans ses messages de service public. Auparavant, la police de l’UP avait mis en ligne l’affiche d’Ananya Pandey et Vijay Deverakonda en vedette – Liger, mais en faisant un montage et en exhortant les citoyens à renforcer leurs mots de passe. L’affiche disait: “Construisez un mot de passe majestueux comme Liger, un croisement de protection”.

Les prises pleines d’esprit de l’UP Police sur les réseaux sociaux leur ont valu beaucoup d’appréciation. Dans le passé, la police voulait sensibiliser le public au 112, un numéro d’urgence unique que les gens peuvent composer s’ils ont besoin d’aide à tout moment.

Dans UP, les mères ne disent pas « Beta So Ja Nahin à Gabbar Singh Aa Jayega », les enfants disent « Mai UP 112 bula loonga » et nous pensons que c’est beau ❤️#UPPCares pic.twitter.com/4FKNgOOvft — UP POLICE (@Uppolice) 23 juillet 2021

“Dans UP, les mères ne disent pas” Beta So Ja Nahin à Gabbar Singh Aa Jayega “, les enfants disent” Mai UP 112 bula loonga “et nous pensons que c’est beau”, disait la légende.

