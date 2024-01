L’avis aux voyageurs américain pour la Jamaïque avertit les Américains de reconsidérer leurs visites au milieu d’une vague de meurtres

Le gouvernement américain a relevé son niveau d’alerte aux voyageurs pour la Jamaïque au milieu d’une vague de meurtres dans ce pays des Caraïbes, exhortant les Américains à reconsidérer leur visite sur l’île « en raison de la criminalité et [unreliable] services médicaux.”

Le Département d’État a annoncé le changement de son avis aux voyageurs de niveau 3 pour la Jamaïque quelques jours seulement après avoir émis un avertissement concernant les Bahamas, qui est resté à un avis consultatif de niveau 2appelant les Américains à « faire preuve d’une prudence accrue », malgré une série de meurtres dans ce pays.

Les avertissements concernant les voyages vers les destinations touristiques populaires surviennent alors que de nombreux Américains planifient et réservent leurs vacances pour l’année à venir.

L’ambassade des États-Unis en Jamaïque averti que « les crimes violents, tels que les invasions de domicile, les vols à main armée, les agressions sexuelles et les homicides, sont courants. Les agressions sexuelles se produisent fréquemment, y compris dans les centres de villégiature tout compris ».

Il ajoute que la police jamaïcaine « ne répond souvent pas efficacement aux incidents criminels graves ». L’avis indique que les hôpitaux et les ambulances ne sont pas toujours fiables et que certaines institutions privées peuvent exiger un paiement d’avance.

“Le taux d’homicides signalé par le gouvernement jamaïcain est depuis plusieurs années parmi les plus élevés de l’hémisphère occidental”, a noté le Département d’État.

Selon statistiques publiées par la Force policière jamaïcaine, le pays – qui compte environ 2,8 millions d’habitants – a enregistré 65 homicides entre le 1er et le 27 janvier de cette année. Bien que cela représente une baisse significative par rapport à la même période de l’année précédente, où il y avait eu 81 homicides, le nombre de fusillades et de personnes blessées lors de crimes a augmenté en janvier par rapport à l’année dernière. Les données montrent une baisse importante du nombre de viols enregistrés en janvier 2024 par rapport à l’année précédente.

Le journal Jamaica Gleaner, le plus ancien du pays, signalé Lundi, le décompte mensuel de 65 meurtres comprenait 19 meurtres au cours de la seule semaine précédente.

Aux Bahamas, l’ambassade américaine à Nassau a déclaré dans un communiqué message publié le 24 janvier qu’il y a eu 18 meurtres dans la capitale depuis le début de l’année, qui “ont eu lieu à toute heure, y compris en plein jour dans les rues”.

Il indique que la plupart des meurtres récents sont liés à la violence des gangs et exhorte les voyageurs à « faire preuve d’une extrême prudence dans la partie orientale de l’île de New Providence (Nassau) » en particulier, et à redoubler de prudence s’ils marchent ou conduisent la nuit.

“Ne résistez pas physiquement à toute tentative de vol”, a averti l’ambassade, ajoutant que les visiteurs devraient revoir leurs “plans de sécurité personnels”.

Le tourisme est un secteur énorme pour l’économie jamaïcaine, et le ministre du Tourisme, Edmund Bartlett, a déclaré aux législateurs du pays en décembre qu’il s’attendait à ce que le « modèle de croissance spectaculaire » observé en 2022 et 2023 se poursuive.

“L’île devrait enregistrer un total de 4 122 100 visiteurs pour la période janvier à décembre 2023”, a-t-il indiqué, selon un communiqué publié sur le site Internet de son ministère. “Cela signifierait une augmentation de 23,7% par rapport au nombre total de visiteurs enregistrés en 2022.”

Selon le ministère, le tourisme a rapporté environ 4,2 milliards de dollars à l’économie jamaïcaine en 2023.

