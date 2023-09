L’avion qui s’est écrasé, tuant le mari du représentant Peltola, avait à son bord plus de 500 livres de viande et de bois.

JUNEAU, Alaska (AP) — Un petit avion qui s’est écrasé dans la campagne de l’Alaska au début du mois, tuant le mari de la représentante américaine Mary Peltola, transportait plus de 500 livres de viande et de bois d’orignal provenant d’un camp de chasse isolé lorsqu’il s’est écrasé peu de temps après. après le décollage, selon un rapport d’enquête publié jeudi.

Eugene Peltola Jr., 57 ans, était la seule personne à bord de l’avion qui s’est écrasé le 12 septembre à environ 105 kilomètres au nord-est de la petite communauté de St. Mary’s, dans l’ouest de l’Alaska. Il a été retrouvé conscient mais est décédé sur les lieux, indique le rapport initial du National Transportation Safety Board.

Un rapport final contenant des conclusions sur les causes probables pourrait prendre jusqu’à deux ans, a déclaré le NTSB.

Selon le rapport, deux jours avant l’accident, Peltola a emmené cinq chasseurs, un guide et du matériel de Holy Cross sur un site situé à environ 129 kilomètres au nord-ouest de la communauté, où le groupe a installé son camp à côté d’une piste d’atterrissage. Le plan était que le groupe chasse l’orignal et le ramène à Holy Cross. Le 11 septembre, le groupe a récupéré un orignal et a planifié avec Peltola, via des appareils de messagerie par satellite, qu’il transporte la viande le lendemain.

Le jour de l’accident, Peltola a ramassé un chargement de viande et est retourné sur place pour le deuxième chargement. L’un des chasseurs a estimé qu’il y avait entre 50 et 70 livres de viande de plus dans ce chargement que dans le chargement initial. Peltola a attaché des bois à la jambe de force de l’aile droite, indique le rapport.

Peltola et l’un des chasseurs ont parlé de la météo et du vent, qui étaient « variables et en rafales par intermittence », et Peltola a été informé que les rafales étaient plus fortes à l’extrémité de départ de la piste d’atterrissage, selon le rapport.

Seuls deux chasseurs se trouvaient sur les lieux lorsque l’accident s’est produit et ils ont aidé Peltola après l’accident, a déclaré Clint Johnson, chef de la région de l’Alaska pour le NTSB. Le reste du groupe avait été transporté par avion plus tôt, bien que Johnson n’ait pas eu plus de détails sur leur départ.

Il n’y avait aucune preuve d’une panne moteur catastrophique et l’avion n’émettait ni fumée ni vapeurs, indique le rapport. La cargaison de l’avion, pesée sur le lieu de l’accident, pesait environ 520 livres et se composait principalement de viande d’orignal et d’un ensemble de bois d’orignal, selon le rapport.

Peltola était un ancien directeur régional de l’Alaska pour le Bureau des Affaires indiennes et a travaillé pendant des années pour le US Fish and Wildlife Service.

Mary Peltola, une démocrate, est devenue l’année dernière la première native de l’Alaska au Congrès lorsqu’elle a été élue au seul siège de la Chambre des représentants des États-Unis en Alaska, détenu depuis 49 ans par le républicain Don Young. Il est décédé en mars 2022.

Becky Bohrer, Associated Press