L’avion ne parvient pas à descendre car les pilotes se seraient endormis pendant le vol

Deux pilotes se seraient endormis et auraient raté leur atterrissage lors d’un vol du Soudan vers l’Éthiopie lundi, selon un rapport du site d’information sur l’aviation commerciale Aviation Herald.

L’incident s’est produit à bord d’un Boeing 737-800 d’Ethiopian Airlines en route de Khartoum vers Addis-Abeba, selon le rapport, “lorsque les pilotes se sont endormis” et “l’avion a continué au-delà du sommet de la descente”.

Les données obtenues par le site Web indiquent que l’avion volait à 37 000 pieds en pilote automatique lorsqu’il n’a pas réussi à descendre à l’aéroport international d’Addis-Abeba Bole, sa destination prévue, le 15 août.

Le contrôle de la circulation aérienne n’a apparemment pas pu joindre l’équipage malgré plusieurs tentatives de contact. Cependant, une alarme s’est déclenchée lorsque l’avion a dépassé la piste et a poursuivi sa route.

L’avion a ensuite commencé à descendre, atterrissant en toute sécurité environ 25 minutes plus tard.

Les données de surveillance dépendante automatique en diffusion (ADS-B) montrent l’avion survolant la piste, avant de commencer sa descente et de manœuvrer pour une autre approche.

“Nous avons reçu un rapport indiquant que le vol éthiopien numéro ET343 en route de Khartoum vers Addis-Abeba a temporairement perdu la communication avec le contrôle du trafic aérien d’Addis-Abeba le 15 août 2022”, lit-on dans un communiqué publié vendredi par Ethiopian Airlines.

“Le vol a ensuite atterri en toute sécurité après le rétablissement de la communication. L’équipage concerné a été retiré des opérations en attendant une enquête plus approfondie.

“Des mesures correctives appropriées seront prises en fonction des résultats de l’enquête. La sécurité a toujours été et continuera d’être notre première priorité”, indique le communiqué.

« PROFONDÉMENT PRÉOCCUPANT »

L’analyste de l’aviation Alex Macheras s’est depuis adressé à Twitter pour exprimer son choc face à “l’incident profondément préoccupant”, qui, selon lui, pourrait être le résultat de l’épuisement du pilote.

“La fatigue des pilotes n’est pas nouvelle et continue de représenter l’une des menaces les plus importantes pour la sécurité aérienne – à l’échelle internationale”, a-t-il tweeté jeudi.

Le rapport intervient quelques mois seulement après que les pilotes de Southwest Airlines et de Delta Air Lines ont averti les dirigeants des compagnies aériennes que l’épuisement des pilotes était en augmentation et les ont exhortés à traiter la fatigue et les erreurs qui en résultent comme un risque pour la sécurité.

“La fatigue, à la fois aiguë et cumulative, est devenue la principale menace pour la sécurité de Southwest Airlines”, a déclaré la Southwest Airlines Pilots Association, ou SWAPA, aux dirigeants des compagnies aériennes dans une lettre en avril.

Selon la lettre, la demande croissante de voyages aériens alors que l’industrie commence à rebondir après la pandémie de Covid-19, et le chaos des annulations provoqué par les intempéries ont été parmi les raisons de l’augmentation de l’épuisement des pilotes.

En mai dernier, le journal italien Repubblica a rapporté qu’un pilote de l’ITA avait été licencié après s’être “endormi” lors d’un vol entre New York et Rome.

Le copilote aurait alors pris un “repos autorisé”, ce qui a conduit l’Airbus A330 à perdre la communication avec le contrôle de la circulation aérienne pendant dix minutes, selon le rapport.